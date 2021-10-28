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Четверть сотрудников парламента Молдовы не прошли вакцинацию от COVID
Четверть сотрудников парламента Молдовы не прошли вакцинацию от COVID
Игорь Гросу будет еженедельно отслеживать ситуацию с вакцинацией в парламенте.
2021-10-28T12:47+0300
2021-10-28T12:47+0300
общество
в молдове
молдова
игорь гросу
парламент
персонал
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Каждый четвертый сотрудник молдавского парламента не сделал прививку от коронавируса. Такие данные были озвучены в четверг на заседании парламента. Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что будет еженедельно встречаться с невакцинированным персоналом законодательного органа для того, чтобы убедить их пройти иммунизацию.Также Гросу назвал количество привитых депутатов - их уже 87. "Это результат, но у нас еще есть работа. В парламенте еще девять депутатов не вакцинированы. Прошу сделать все возможное, чтобы пройти иммунизацию, речь о вашей безопасности и здоровье, а также окружающих", - подчеркнул спикер. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников некоторых категорий, включая всех чиновников, как центральных, так и местных органов власти.Кроме того было продлено до 30 ноября чрезвычайное положение в здравоохранении.
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-uroven-vaktsinatsii-covid-19-45968565.html
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в молдове, молдова, игорь гросу, парламент, персонал

Четверть сотрудников парламента Молдовы не прошли вакцинацию от COVID

12:47 28.10.2021
© Inquam Photos / George CalinIgor Grosu și Ludovic Orban
Igor Grosu și Ludovic Orban - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Inquam Photos / George Calin
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Игорь Гросу будет еженедельно отслеживать ситуацию с вакцинацией в парламенте.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Каждый четвертый сотрудник молдавского парламента не сделал прививку от коронавируса. Такие данные были озвучены в четверг на заседании парламента.
Председатель парламента Игорь Гросу заявил, что будет еженедельно встречаться с невакцинированным персоналом законодательного органа для того, чтобы убедить их пройти иммунизацию.
"Из 355 сотрудников 89 не вакцинированы. Это очень большая цифра, я запросил список всех этих людей и провел с ними встречу, попытался их убедить. Отныне это станет традицией, я буду еженедельно встречаться с непривитыми сотрудниками парламента", - заявил Гросу.
Также Гросу назвал количество привитых депутатов - их уже 87.
"Это результат, но у нас еще есть работа. В парламенте еще девять депутатов не вакцинированы. Прошу сделать все возможное, чтобы пройти иммунизацию, речь о вашей безопасности и здоровье, а также окружающих", - подчеркнул спикер.
Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников некоторых категорий, включая всех чиновников, как центральных, так и местных органов власти.
Кроме того было продлено до 30 ноября чрезвычайное положение в здравоохранении.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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