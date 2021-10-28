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ЧП в здравоохранении продлено: что будет с местными выборами в Молдове
ЧП в здравоохранении продлено: что будет с местными выборами в Молдове
В связи с продлением действия ЧП в здравоохранении до 30 ноября, местные выборы 21 ноября придется проводить по строгим правилам.
2021-10-28T11:26+0300
2021-10-28T11:26+0300
в молдове
молдова
местные выборы
общество
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна будет организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Такую рекомендацию вынесла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья после заседания 26 октября, на котором было продлено чрезвычайное положение в здравоохранении до 30 ноября . "В целях защиты участников избирательного процесса (избирателей, сотрудников избирательных комиссий, кандидатов и других вовлеченных сторон) обновлена ​​и утверждена инструкция для ЦИК в условиях пандемии, вызванной инфекцией COVID-19", - говорится в решении комиссии.Так, комиссия рекомендует оптимизировать избирательные процедуры, а также обеспечить всех участников избирательного процесса всеми необходимыми средствами защиты. Основные меры и рекомендации: Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, местные выборы

ЧП в здравоохранении продлено: что будет с местными выборами в Молдове

11:26 28.10.2021
© Sputnik / Miroslav RotariВ Молдове открылись избирательные участки
В Молдове открылись избирательные участки - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В связи с продлением действия ЧП в здравоохранении до 30 ноября, местные выборы 21 ноября придется проводить по строгим правилам.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна будет организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер.
Такую рекомендацию вынесла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья после заседания 26 октября, на котором было продлено чрезвычайное положение в здравоохранении до 30 ноября .
"В целях защиты участников избирательного процесса (избирателей, сотрудников избирательных комиссий, кандидатов и других вовлеченных сторон) обновлена ​​и утверждена инструкция для ЦИК в условиях пандемии, вызванной инфекцией COVID-19", - говорится в решении комиссии.
Так, комиссия рекомендует оптимизировать избирательные процедуры, а также обеспечить всех участников избирательного процесса всеми необходимыми средствами защиты.
Центр COVID-19 - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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В Молдове продлили действие чрезвычайного положения в здравоохранении
09:57

Основные меры и рекомендации:

профилактические меры и защита избирателей, (включая встречи с кандидатами);
защита кандидатов, сотрудников избирательных комиссий и других участников процесса;
соблюдение общих правил, установленных компетентными органами по предотвращению и контролю распространения инфекции COVID-19.
Заседание парламента Молдовы 21 октября 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
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ЧП не затронет местные выборы в Молдове: решение парламента
22 октября, 14:51

Местные выборы в Молдове

Местные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:
селах Паланка и Штефэнешты Штефан-Водского района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
селе Хлиная и городе Купчинь Единецкого района;
коммуне Украинка и селе Опачь Каушанского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Ишкэлэу и Пырлица, а также в селе Кэлинешты Фэлештского района;
коммуне Каменка Глодянского района;
коммуне Негурений-Векь Унгенского района;
муниципии Бельцы;
коммуне Князевка Леовского района.
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