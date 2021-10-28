https://ru.sputnik.md/20211028/chp-zdravookhranenii-mestnymi-vyborami-moldova-45968022.html

ЧП в здравоохранении продлено: что будет с местными выборами в Молдове

ЧП в здравоохранении продлено: что будет с местными выборами в Молдове

В связи с продлением действия ЧП в здравоохранении до 30 ноября, местные выборы 21 ноября придется проводить по строгим правилам.

2021-10-28T11:26+0300

2021-10-28T11:26+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) должна будет организовать местные выборы 21 ноября со строгим соблюдением эпидемиологических мер. Такую рекомендацию вынесла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья после заседания 26 октября, на котором было продлено чрезвычайное положение в здравоохранении до 30 ноября . "В целях защиты участников избирательного процесса (избирателей, сотрудников избирательных комиссий, кандидатов и других вовлеченных сторон) обновлена ​​и утверждена инструкция для ЦИК в условиях пандемии, вызванной инфекцией COVID-19", - говорится в решении комиссии.Так, комиссия рекомендует оптимизировать избирательные процедуры, а также обеспечить всех участников избирательного процесса всеми необходимыми средствами защиты. Основные меры и рекомендации: Местные выборы в МолдовеМестные выборы в Молдове пройдут 21 ноября 2021 года. Избирательный период стартовал 21 сентября. Всего новых мэров выберут в 15 населенных пунктах страны:

https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html

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в молдове, молдова, местные выборы