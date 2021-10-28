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Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: Дамиру и Кожокару продлили арест
Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: Дамиру и Кожокару продлили арест
В Молдове продолжают расследовать дело одного из управлений МВД.
2021-10-28T11:47+0300
2021-10-28T11:47+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Двум фигурантам дела "Пятого управления" МВД продлили предварительный арест. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как отметили в ведомстве, речь идет о председателе Ассоциации FEA Дорине Дамире и отстраненном директоре Инспектората полиции Бельц Валерии Кожокару. "В отношении бывшего главы Генинспектората полиции Александру Пынзарь продолжает действовать та же мера - запрет покидать место жительства", - говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре напомнили, что дело продолжает находиться в стадии предварительного рассмотрения в суде. Это связано с множественными запросами адвокатов фигурантов дела. Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.
https://ru.sputnik.md/20211022/delo-pyatogo-upravleniya-mvd-moldove-vydvinuto-esche-odno-obvinenie-45810872.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, александр пынзарь

Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: Дамиру и Кожокару продлили арест

11:47 28.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове продолжают расследовать дело одного из управлений МВД.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Двум фигурантам дела "Пятого управления" МВД продлили предварительный арест. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Как отметили в ведомстве, речь идет о председателе Ассоциации FEA Дорине Дамире и отстраненном директоре Инспектората полиции Бельц Валерии Кожокару.
"В отношении бывшего главы Генинспектората полиции Александру Пынзарь продолжает действовать та же мера - запрет покидать место жительства", - говорится в сообщении ведомства.
В прокуратуре напомнили, что дело продолжает находиться в стадии предварительного рассмотрения в суде. Это связано с множественными запросами адвокатов фигурантов дела.
Судебный молоток - Sputnik Молдова, 1920, 22.10.2021
Общество
Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: выдвинуто еще одно обвинение
22 октября, 19:26
Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.
По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.
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