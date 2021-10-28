https://ru.sputnik.md/20211028/delo-pyatogo-upravleniya-mvd-moldova-damir-prodlili-arest-45971656.html

Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: Дамиру и Кожокару продлили арест

Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: Дамиру и Кожокару продлили арест

В Молдове продолжают расследовать дело одного из управлений МВД.

2021-10-28T11:47+0300

2021-10-28T11:47+0300

2021-10-28T11:47+0300

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александр пынзарь

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Двум фигурантам дела "Пятого управления" МВД продлили предварительный арест. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Как отметили в ведомстве, речь идет о председателе Ассоциации FEA Дорине Дамире и отстраненном директоре Инспектората полиции Бельц Валерии Кожокару. "В отношении бывшего главы Генинспектората полиции Александру Пынзарь продолжает действовать та же мера - запрет покидать место жительства", - говорится в сообщении ведомства. В прокуратуре напомнили, что дело продолжает находиться в стадии предварительного рассмотрения в суде. Это связано с множественными запросами адвокатов фигурантов дела. Напомним, ранее уголовное дело было возбуждено против бывших сотрудников этого управления МВД. Это бывший глава Генинспектората полиции Александр Пынзарь, председатель Ассоциации FEA Дорин Дамир, а также отстраненный от должности глава Инспектората полиции Бельц Валерий Кожокару.По данным следствия, всем фигурантам предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, растрате госимущества, незаконном пересечении государственной границы, разглашении гостайны и подделке государственных документов.

https://ru.sputnik.md/20211022/delo-pyatogo-upravleniya-mvd-moldove-vydvinuto-esche-odno-obvinenie-45810872.html

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в молдове, молдова, александр пынзарь