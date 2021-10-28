Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Парламент Молдовы проводит заседание
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20211028/delo-stoyanoglo-pyat-podozrevaemykh-provedeno-chetyre-obyska-45978434.html
Прокуратура: в "деле Стояногло" пять подозреваемых, проведено четыре обыска
Прокуратура: в "деле Стояногло" пять подозреваемых, проведено четыре обыска
В прокуратуре представили новые детали по расследованию дела отстраненного генпрокурора.
2021-10-28T14:03+0300
2021-10-28T14:03+0300
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
обыск
подозреваемый
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538643_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_65ec0d0f316b7e8b9ed310a79f5ea723.jpg
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. За более чем 20 дней с начала расследования уголовного дела и задержания Александра Стояногло было проведено четыре обыска, в качестве подозреваемых допросили пять человек. Об этом сообщили в четверг в Генпрокуратуре. По данным прокуратуры, также были заслушаны еще пять человек в качестве свидетелей и экспертов. Как добавили в инстанции, было выдано и исполнено 20 постановлений об изъятии предметов и документов, назначены и проводятся пять экспертиз, и более 20 запросов отправлено в различные учреждения с целью представления определенных документов или информации, имеющих доказательную важность в каждом конкретном случае.В прокуратуре пояснили, что продолжительность уголовного расследования не всегда зависит от усердия прокурора, потому что некоторые процедуры, такие как заслушивание подозреваемых или обвиняемых, сбор предметов или документов "зависят от правозащитников, готовых для участия в данных действиях, а срок проведения судебной экспертизы зависит от загруженности экспертов".Дело СтояноглоСтояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
https://ru.sputnik.md/20211019/prokuror-pccocs-obyski-stoyanoglo-45688531.html
https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html
https://ru.sputnik.md/20211019/stoyanoglo-kollegi-prokuratura-45532522.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/03/31538643_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_12063c34b60f0805b6aba9849c255c43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, генпрокурор, обыск, подозреваемый

Прокуратура: в "деле Стояногло" пять подозреваемых, проведено четыре обыска

14:03 28.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausProcuratura Generală
Procuratura Generală - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В прокуратуре представили новые детали по расследованию дела отстраненного генпрокурора.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. За более чем 20 дней с начала расследования уголовного дела и задержания Александра Стояногло было проведено четыре обыска, в качестве подозреваемых допросили пять человек. Об этом сообщили в четверг в Генпрокуратуре.
По данным прокуратуры, также были заслушаны еще пять человек в качестве свидетелей и экспертов.
Как добавили в инстанции, было выдано и исполнено 20 постановлений об изъятии предметов и документов, назначены и проводятся пять экспертиз, и более 20 запросов отправлено в различные учреждения с целью представления определенных документов или информации, имеющих доказательную важность в каждом конкретном случае.
В прокуратуре пояснили, что продолжительность уголовного расследования не всегда зависит от усердия прокурора, потому что некоторые процедуры, такие как заслушивание подозреваемых или обвиняемых, сбор предметов или документов "зависят от правозащитников, готовых для участия в данных действиях, а срок проведения судебной экспертизы зависит от загруженности экспертов".
Обыски - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Антикоррупционная прокуратура провела обыски по делу Стояногло
19 октября, 09:41

Дело Стояногло

Стояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.
Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.
Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
Задержание генерального прокурора Александра Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 05.10.2021
Отстранение и задержание: как власть боролась с генпрокурором
5 октября, 21:53
Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес.
"Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.
Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".
Кырнац: в интересах граждан Молдовы закончить кризис между генпрокурором и PAS - Sputnik Молдова, 1920, 19.10.2021
Радио
Кырнац: Стояногло саботируют его коллеги по прокуратуре
19 октября, 09:00
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:34В Европе эпидемия хореи: виновата Россия
14:06Санду созвала заседание Совбеза по энергетической безопасности страны
14:03Прокуратура: в "деле Стояногло" пять подозреваемых, проведено четыре обыска
13:48Ни дня без подорожания топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
13:21Россия не собирается проводить переговоры по газу во вред Молдове
12:54Додон официально покинул парламент Молдовы
12:47Четверть сотрудников парламента Молдовы не прошли вакцинацию от COVID
12:29Детали вывоза скрипки Страдивари из Молдовы: почему инструмент изъят
12:05Молдова одолжила газ у Украины и Румынии
11:47Дело "Пятого управления" МВД в Молдове: Дамиру и Кожокару продлили арест
11:26ЧП в здравоохранении продлено: что будет с местными выборами в Молдове
11:03Парламент Молдовы проводит заседание
10:51Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%
10:39Где в Кишиневе 28 октября находятся мобильные пункты вакцинации
10:34К 1 декабря в Молдове рекомендовано достичь уровня вакцинации от COVID в 95%
10:13В Молдове запретят проводить частные мероприятия с 8 ноября
09:57В Молдове продлили действие чрезвычайного положения в здравоохранении
09:52В Молдове могут продлить школьные каникулы
09:47Как сахалинские крабы, рыба и нефть помогли сохранить Молдавскую государственность
09:33Чебан предложил отключить от тепла мэрию, правительство, парламент и министерства