https://ru.sputnik.md/20211028/delo-stoyanoglo-pyat-podozrevaemykh-provedeno-chetyre-obyska-45978434.html

Прокуратура: в "деле Стояногло" пять подозреваемых, проведено четыре обыска

Прокуратура: в "деле Стояногло" пять подозреваемых, проведено четыре обыска

В прокуратуре представили новые детали по расследованию дела отстраненного генпрокурора.

2021-10-28T14:03+0300

2021-10-28T14:03+0300

2021-10-28T14:03+0300

общество

в молдове

молдова

генпрокурор

обыск

подозреваемый

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. За более чем 20 дней с начала расследования уголовного дела и задержания Александра Стояногло было проведено четыре обыска, в качестве подозреваемых допросили пять человек. Об этом сообщили в четверг в Генпрокуратуре. По данным прокуратуры, также были заслушаны еще пять человек в качестве свидетелей и экспертов. Как добавили в инстанции, было выдано и исполнено 20 постановлений об изъятии предметов и документов, назначены и проводятся пять экспертиз, и более 20 запросов отправлено в различные учреждения с целью представления определенных документов или информации, имеющих доказательную важность в каждом конкретном случае.В прокуратуре пояснили, что продолжительность уголовного расследования не всегда зависит от усердия прокурора, потому что некоторые процедуры, такие как заслушивание подозреваемых или обвиняемых, сбор предметов или документов "зависят от правозащитников, готовых для участия в данных действиях, а срок проведения судебной экспертизы зависит от загруженности экспертов".Дело СтояноглоСтояногло был задержан вечером 5 октября, накануне объявленного им брифинга для прессы. По требованию прокурора Виктора Фуртунэ сотрудники спецслужб в масках провели обыски в офисе генпрокурора, а затем поместили его в СИЗО на 72 часа.Арест генерального прокурора вызвал ряд протестов в Комрате и Кишиневе.Главное, в чем обвиняется Стояногло, – это участие в изменении законодательства, которое якобы потворствовало схеме отмывания денег в особо крупных размерах. По версии прокуроров, Стояногло, будучи главой парламентского комитета, внес в законодательство соответствующую поправку. Фактически же поправка была инспирирована Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.Отстраненный от должности генеральный прокурор с возмущением отвергает все обвинения в свой адрес."Уже в день своего задержания я предоставил документы, свидетельствующие о том, что я не имею никакого отношения к поправкам, внесенным в молдавское законодательство в 2011 году. Инициатива, исходившая от Центра по борьбе с экономическими преступлениями, прошла через правительство Филата и была направлена в парламент. Я как председатель комиссии подписал документ. Но какое отношение я имею к отмыванию денег? Можно ли представить себе, что в момент нахождения у власти коалиции партий Плахотнюка и Филата Стояногло мог внести какие-то изменения, повлиявшие на ситуацию в стране?" – заявил отстраненный генпрокурор.Адвокат Стояногло Василий Гафтон напомнил, что "депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за голоса или мнения, выраженные при осуществлении его мандата".

https://ru.sputnik.md/20211019/prokuror-pccocs-obyski-stoyanoglo-45688531.html

https://ru.sputnik.md/20211005/otstranenie-i-zaderzhanie-kak-vlast-borolas-s-genprokurorom-45294010.html

https://ru.sputnik.md/20211019/stoyanoglo-kollegi-prokuratura-45532522.html

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в молдове, молдова, генпрокурор, обыск, подозреваемый