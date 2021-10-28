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Детали вывоза скрипки Страдивари из Молдовы: почему инструмент изъят
Детали вывоза скрипки Страдивари из Молдовы: почему инструмент изъят
В прокуратуре подробно разъяснили, почему музыканта со старинной скрипкой Страдивари не выпустили из Молдовы
2021-10-28T12:29+0300
2021-10-28T12:39+0300
культура
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молдова
прокуратура
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Скрипка XVIII века работы Антонио Страдивари, которую пытались вывезти из Молдовы, не была задекларирована в соответствии с законом, об этом сообщили в Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Накануне, 22 октября, в кишиневском аэропорту остановили известную молдавскую скрипачку Александру Конунову, которая пыталась провезти в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари и стоит порядка двух миллионов евро. Инструмент изъяли для проведения экспертизы и начали расследование. В прокуратуре сообщили, что продолжается уголовное расследование и устанавливаются все обстоятельства попытки вывоза скрипки из Молдовы. В то же время в прокуратуре напомнили положения Парижской конвенции о мерах, предусматривающих запрет и предотвращение незаконных операций по импорту, экспорту и передаче прав собственности на культурные ценности, подписанной государствами-участниками в 1970 году и ратифицированной Молдовой в 2007 году. В частности, как подчеркнули в инстанции, конвенция устанавливает обязательство государств-участников "принимать все необходимые меры для изъятия культурных ценностей, не имеющих разрешения на перевозку, с целью предотвращения их незаконного перемещения и информировать государства, в которых были произведены эти культурные ценности".Скрипка была детально осмотрена с участием экспертов и женщины, которая пыталась вывезти музыкальный инструмент.Далее, как объяснили в инстанции, через службу Интерпола орган уголовного расследования должен установить статус изъятой скрипки, ее фактическую ценность и, представляет ли она культурную ценность для государства происхождения. "Впоследствии, по результатам указанных процедур, оценят процессуальный статус лица, владевшего музыкальным инструментом, при выезде из Молдовы", - говорится в сообщении ведомства. Дополнительные детали дела в прокуратуре представят позже.
https://ru.sputnik.md/20211027/ministr-kultura-detali-skripka-stradivari-putanitsa-45948593.html
https://ru.sputnik.md/20211026/iz-moldovy-pytalis-vyvesti-skripku-stradivari-45911683.html
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в молдове, молдова, прокуратура

Детали вывоза скрипки Страдивари из Молдовы: почему инструмент изъят

12:29 28.10.2021 (обновлено: 12:39 28.10.2021)
© Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСкрипка Страдивари
Скрипка Страдивари - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В прокуратуре подробно разъяснили, почему музыканта со старинной скрипкой не выпустили из Молдовы.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Скрипка XVIII века работы Антонио Страдивари, которую пытались вывезти из Молдовы, не была задекларирована в соответствии с законом, об этом сообщили в Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Накануне, 22 октября, в кишиневском аэропорту остановили известную молдавскую скрипачку Александру Конунову, которая пыталась провезти в Россию скрипку, в сопроводительных документах которой указано, что это инструмент работы Страдивари и стоит порядка двух миллионов евро. Инструмент изъяли для проведения экспертизы и начали расследование.
В прокуратуре сообщили, что продолжается уголовное расследование и устанавливаются все обстоятельства попытки вывоза скрипки из Молдовы.

"Согласно положения закона 1569/2002 о порядке ввоза и вывоза товаров с территории Молдовы физическими лицами, запрещается вывоз ценностей из области искусства без разрешения Министерства образования, культуры и исследований Молдовы, в котором указывается стоимость объекта и тот факт, что он не имеет культурной ценности", - уточнили в прокуратуре.

В то же время в прокуратуре напомнили положения Парижской конвенции о мерах, предусматривающих запрет и предотвращение незаконных операций по импорту, экспорту и передаче прав собственности на культурные ценности, подписанной государствами-участниками в 1970 году и ратифицированной Молдовой в 2007 году.
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В частности, как подчеркнули в инстанции, конвенция устанавливает обязательство государств-участников "принимать все необходимые меры для изъятия культурных ценностей, не имеющих разрешения на перевозку, с целью предотвращения их незаконного перемещения и информировать государства, в которых были произведены эти культурные ценности".
Скрипка была детально осмотрена с участием экспертов и женщины, которая пыталась вывезти музыкальный инструмент.
Далее, как объяснили в инстанции, через службу Интерпола орган уголовного расследования должен установить статус изъятой скрипки, ее фактическую ценность и, представляет ли она культурную ценность для государства происхождения.
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"Впоследствии, по результатам указанных процедур, оценят процессуальный статус лица, владевшего музыкальным инструментом, при выезде из Молдовы", - говорится в сообщении ведомства.
Дополнительные детали дела в прокуратуре представят позже.
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