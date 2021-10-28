https://ru.sputnik.md/20211028/dodon-ofitsialno-pokinul-parlament-moldovy-45976971.html

Додон официально покинул парламент Молдовы

Додон официально покинул парламент Молдовы

Парламентарии одобрили заявку Додона о сложении депутатских полномочий.

2021-10-28T12:54+0300

2021-10-28T12:54+0300

2021-10-28T13:13+0300

общество

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игорь додон

парламент

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В парламенте Молдовы официально одобрили заявку депутата фракции Блока коммунистов и социалистов Игоря Додона о сложении депутатского мандата.В поддержку проголосовало 70 депутатов. Додон стал депутатом парламента после досрочных выборов 11 июля 2021 года по спискам Блока коммунистов и социалистов. В 2009 году избран депутатом от партии коммунистов Молдовы (ПКРМ), как после выборов 5 апреля, так и после досрочных выборов 29 июля. На парламентских выборах 2010 года Додон вновь стал депутатом парламента по списку ПКРМ и членом парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам.Позднее 4 ноября 2011 года Додон покинул фракцию Партии коммунистов и 23 ноября перешел в Партию социалистов, которую возглавил 18 декабря 2011 года. По результатам парламентских выборов 30 ноября 2014 года Партия социалистов вновь прошла в законодательный орган, Додон вновь стал депутатом. Осенью 2016 года Додон выиграл президентские выборы и сразу вышел из Партии социалистов, поскольку согласно законодательству президент не имеет права состоять в какой-либо партии.После проигрыша на президентских выбора в ноябре 2020 года, Додон вернулся в Партию социалистов и вновь возглавил ее 30 декабря 2020 года.

https://ru.sputnik.md/20211018/igor-dodon-parlament-45668953.html

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