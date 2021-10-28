https://ru.sputnik.md/20211028/dorin-kirtoake-vse-esche-v-politike-menya-ne-tak-ponyali-45982157.html

Дорин Киртоакэ все еще в политике: "меня не так поняли"

Дорин Киртоакэ все еще в политике: "меня не так поняли"

Бывший мэр Кишинева уточнил, что приостановил свою политическую деятельность, но не собирался уходить из политики.

2021-10-28T15:13+0300

2021-10-28T15:13+0300

2021-10-28T15:13+0300

дорин киртоакэ

новости кишинева

политика

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Бывший мэр Кишинева Дорин Киртоакэ уточнил, что не покинул, а всего лишь приостановил политическую деятельность. Экс-примар выступил с уточнением на своей странице в Facebook.Киртоакэ уточнил, что он ушел с поста муниципального советника и поста главы Либеральной партии. И подчеркнул, что только приостанавливает политическую деятельность.Напомним, Киртоакэ 27 октября объявил, что приостанавливает свою политическую деятельность из-за заведенных на него уголовных дел, которые, по его мнению, были сфабрикованы и "любое решение по ним станет политическим, а не актом юстиции"."Пока не вижу другого выхода, кроме как в знак протеста сложить с себя полномочия муниципального советника, отказаться от должности председателя ЛП и тем самым прервать свою политическую и общественную деятельность", - написал Киртоакэ.В то же время он подчеркнул, что останется в партии и не отказывается от своих политических убеждений.В своем заявлении Киртоакэ выразил разочарование нынешними властями, которые позволили вернуть на руководящие должности "людей режима Плахотнюка", имея в виду назначение и.о. генпрокурора Думитру Робу.

https://ru.sputnik.md/20211027/dorin-chirtoaca-ushel-politiki-pokinul-post-glavy-lp--munitsipalnyy-sovet-45934554.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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дорин киртоакэ, политика