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https://ru.sputnik.md/20211028/es-politicheskoe-davlenie-gazprom-45989972.html
В ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову
В ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову
Представитель ЕС обвинил Россию в политическом давлении на Молдову в вопросе поставок газа, какова позиция РФ по этому поводу.
2021-10-28T18:21+0300
2021-10-28T18:21+0300
политика
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европейский союз
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Евросоюзе заявили о "политическом давлении" России на Молдову в вопросе контракта на поставку природного газа. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместном брифинге с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе.Заявление прозвучало на фоне газового кризиса в Молдове, учитывая, что текущий контракт с "Газпромом" истекает 31 октября, а еще очередной долгосрочный контракт еще не подписан.Также Боррель заявил, что ЕС поддержит Молдову в преодолении газового кризиса. "В знак нашей политической поддержки вчера состоялись консультации на высоком уровне по вопросам энергетической безопасности. ЕС готов поддержать Молдову в выходе из энергетического кризиса. Первый шаг с нашей стороны – это поддержка бюджета в размере 60 миллионов евро", – добавил Боррель.Однако он уточнил, что эти деньги должны помочь молдавским властям обеспечить программу поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время кризиса на пороге зимы. Позиция России Однако представители российского концерна ранее заявляли, что сложная ситуация в газовой сфере, с которой столкнулась Молдова, была создана по вине властей республики. Такое мнение высказал представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Позднее по вопросу газового кризиса в Молдове высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что политических условий в переговорах между Молдовой и Россией по газу нет и быть не может. "Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - пояснил Песков.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в мире, россия, молдова, "газпром", европейский союз

В ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову

18:21 28.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель ЕС Ж. Боррель
Верховный представитель ЕС Ж. Боррель - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Представитель ЕС обвинил Россию в политическом давлении на Молдову в вопросе поставок газа, какова позиция РФ по этому поводу.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Евросоюзе заявили о "политическом давлении" России на Молдову в вопросе контракта на поставку природного газа. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместном брифинге с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе.

"Мы видим попытки" Газпрома" оказать политическое давление в обмен на снижение цен на газ", – заявил Боррель на брифинге.

Заявление прозвучало на фоне газового кризиса в Молдове, учитывая, что текущий контракт с "Газпромом" истекает 31 октября, а еще очередной долгосрочный контракт еще не подписан.
Также Боррель заявил, что ЕС поддержит Молдову в преодолении газового кризиса.
"В знак нашей политической поддержки вчера состоялись консультации на высоком уровне по вопросам энергетической безопасности. ЕС готов поддержать Молдову в выходе из энергетического кризиса. Первый шаг с нашей стороны – это поддержка бюджета в размере 60 миллионов евро", – добавил Боррель.
Однако он уточнил, что эти деньги должны помочь молдавским властям обеспечить программу поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время кризиса на пороге зимы.

Позиция России

Однако представители российского концерна ранее заявляли, что сложная ситуация в газовой сфере, с которой столкнулась Молдова, была создана по вине властей республики. Такое мнение высказал представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.

"Здесь нет никакой политики, "Газпром" — акционерное общество и не может работать в убыток, не может допустить потерь налоговых выплат в бюджет РФ. Есть границы терпения. Молдова сама своими руками провоцирует кризис", – отметилл Куприянов.

Позднее по вопросу газового кризиса в Молдове высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что политических условий в переговорах между Молдовой и Россией по газу нет и быть не может.
"Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - пояснил Песков.
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Песков: политических условий при переговорах РФ и Молдовы по газу нет и быть не может
Вчера, 12:17

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
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Гаврилица: наметился прогресс в переговорах Молдовы с "Газпромом"
16:31
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
Газодобывающее предприятие компании Укргаздобыча в Стрыйском районе Львовской области, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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26 октября, 21:25
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