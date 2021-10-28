https://ru.sputnik.md/20211028/es-politicheskoe-davlenie-gazprom-45989972.html

В ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову

В ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову

Представитель ЕС обвинил Россию в политическом давлении на Молдову в вопросе поставок газа, какова позиция РФ по этому поводу.

2021-10-28T18:21+0300

2021-10-28T18:21+0300

2021-10-28T18:21+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Евросоюзе заявили о "политическом давлении" России на Молдову в вопросе контракта на поставку природного газа. Такое заявление сделал Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на совместном брифинге с премьером Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе.Заявление прозвучало на фоне газового кризиса в Молдове, учитывая, что текущий контракт с "Газпромом" истекает 31 октября, а еще очередной долгосрочный контракт еще не подписан.Также Боррель заявил, что ЕС поддержит Молдову в преодолении газового кризиса. "В знак нашей политической поддержки вчера состоялись консультации на высоком уровне по вопросам энергетической безопасности. ЕС готов поддержать Молдову в выходе из энергетического кризиса. Первый шаг с нашей стороны – это поддержка бюджета в размере 60 миллионов евро", – добавил Боррель.Однако он уточнил, что эти деньги должны помочь молдавским властям обеспечить программу поддержки наиболее уязвимых слоев населения во время кризиса на пороге зимы. Позиция России Однако представители российского концерна ранее заявляли, что сложная ситуация в газовой сфере, с которой столкнулась Молдова, была создана по вине властей республики. Такое мнение высказал представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. Позднее по вопросу газового кризиса в Молдове высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что политических условий в переговорах между Молдовой и Россией по газу нет и быть не может. "Нет, никаких политических моментов нет и быть не может, это исключительно коммерческие переговоры. Есть потребность в газе, есть предложение коммерческое, есть предлагаемая скидка, есть также проблема аккумулированного долга. Все это носит абсолютно коммерческий прикладной характер. Никакой политизации здесь нет и быть не может", - пояснил Песков.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

https://ru.sputnik.md/20211027/peskov-politicheskiy-usloviy-pri-peregovorakh-rf-i-moldovy-net-i-byt-ne-mozhet-45937962.html

https://ru.sputnik.md/20211028/progress-peregovory-moldova-gazprom-45985025.html

https://ru.sputnik.md/20211026/dolg-moldovagaz-45927673.html

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в мире, россия, молдова, "газпром", европейский союз