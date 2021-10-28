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Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала акт героизации в Кишиневе пособников нацистов
2021-10-28T20:03+0300
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Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.На монументе, открытом в молдавской столице с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, – надпись: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии". То есть в честь вторжения фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году. При этом монумент на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боев у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии."Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", – сказала Захарова.Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на участившиеся попытки "ряда западных и восточно-европейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны".В Кишиневе 25 октября был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.
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Алена Матвеева
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Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников

20:03 28.10.2021 (обновлено: 20:04 28.10.2021)
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Мария Захарова прокомментировала превращение в Кишиневе памятника, посвященного событиям Первой мировой, в "памятник" пособникам нацистов.
Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
На монументе, открытом в молдавской столице с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, – надпись: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии". То есть в честь вторжения фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году. При этом монумент на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боев у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии.
"Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", – сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на участившиеся попытки "ряда западных и восточно-европейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны".
В Кишиневе 25 октября был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.
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