https://ru.sputnik.md/20211028/geroizatsia-natsistskikh-prestupnikov-kishinev-45995394.html
Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала акт героизации в Кишиневе пособников нацистов
2021-10-28T20:03+0300
2021-10-28T20:03+0300
2021-10-28T20:04+0300
видео
в молдове
россия
мария захарова
мид
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1c/45993971_0:0:3348:1884_1920x0_80_0_0_95d2a10fdceec621a558953b55428097.jpg
Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.На монументе, открытом в молдавской столице с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, – надпись: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии". То есть в честь вторжения фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году. При этом монумент на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боев у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии."Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", – сказала Захарова.Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на участившиеся попытки "ряда западных и восточно-европейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны".В Кишиневе 25 октября был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1c/45993971_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_c750018e6c3ad11110a91ae074a020a8.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, россия, мария захарова, мид, видео
Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
20:03 28.10.2021 (обновлено: 20:04 28.10.2021)
Мария Захарова прокомментировала превращение в Кишиневе памятника, посвященного событиям Первой мировой, в "памятник" пособникам нацистов.
Россия осуждает открытие в Кишиневе монумента в честь румынских солдат, воевавших на стороне немецко-фашистских войск, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
На монументе, открытом в молдавской столице с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, – надпись: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии". То есть в честь вторжения фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году. При этом монумент на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боев у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии.
"Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", – сказала Захарова.
Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на участившиеся попытки "ряда западных и восточно-европейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны".
В Кишиневе 25 октября был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.