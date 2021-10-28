Коронавирус
Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev/
Назальная вакцина эффективна только после прохождения полного курса иммунизации.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Повторная вакцинация назальной вакциной после "Спутника V", скорее всего, будет давать защиту даже от заражения COVID-19, однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал Гинцбург.
Вакцинация назальным препаратом формирует независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал Гинцбург.
Вакцинация назальным препаратом формирует независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
13 октября, 16:24