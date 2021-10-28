https://ru.sputnik.md/20211028/gintsburg-revaktsinatsiya-nazalnaea-vaktsina-zaschita-covid-na-100-45967888.html

Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%

Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%

Гинцбург: повторная вакцинация назальной вакциной после "Спутника V", скорее всего, будет давать защиту даже от заражения COVID-19

2021-10-28T10:51+0300

2021-10-28T10:51+0300

2021-10-28T10:51+0300

коронавирус

защита

вакцина

ревакцинация

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Повторная вакцинация назальной вакциной после "Спутника V", скорее всего, будет давать защиту даже от заражения COVID-19, однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал Гинцбург.Вакцинация назальным препаратом формирует независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20211013/rossia-ispytanie-nazalnaea-vaktsina-covid-19-45477333.html

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