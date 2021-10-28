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Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%
Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%
Гинцбург: повторная вакцинация назальной вакциной после "Спутника V", скорее всего, будет давать защиту даже от заражения COVID-19
2021-10-28T10:51+0300
2021-10-28T10:51+0300
коронавирус
защита
вакцина
ревакцинация
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Повторная вакцинация назальной вакциной после "Спутника V", скорее всего, будет давать защиту даже от заражения COVID-19, однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал Гинцбург.Вакцинация назальным препаратом формирует независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
https://ru.sputnik.md/20211013/rossia-ispytanie-nazalnaea-vaktsina-covid-19-45477333.html
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защита, вакцина, ревакцинация

Гинцбург: ревакцинация назальной вакциной, вероятно, защитит от COVID на 100%

10:51 28.10.2021
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
/
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Назальная вакцина эффективна только после прохождения полного курса иммунизации.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Повторная вакцинация назальной вакциной после "Спутника V", скорее всего, будет давать защиту даже от заражения COVID-19, однако это еще предстоит изучить в ходе клинических исследований, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы предполагаем, хотя это надо будет изучать в ходе клинических испытаний, что такой иммунитет будет стерильным, то есть вакцинированный человек будет обладать не только гуморальным, но и мукозальным иммунитетом на уровне входных ворот", - сказал Гинцбург.

Вакцинация назальным препаратом формирует независимый барьер для проникновения вируса в организм человека на уровне местного иммунитета в области "входных ворот" вируса.

Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V".

В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной центром Гамалеи.
Лаборатория по исследованию коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 13.10.2021
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В России начнется испытание назальной вакцины от COVID-19
13 октября, 16:24
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