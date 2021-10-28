https://ru.sputnik.md/20211028/grazhdanka-moldova-siriytsy-45989172.html

Гражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро

Гражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро

Прокуроры требуют ареста подозреваемых по делу об организации незаконной миграции из Украины в Румынию через Молдову гражданина Ирака.

2021-10-28T23:47+0300

2021-10-28T23:47+0300

2021-10-28T23:47+0300

сирия

беженцы

мигранты

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выдала ордер на арест гражданки Молдовы и гражданина Ирака, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Украины в Румынию через территорию Молдовы.Преступники также пообещали выступить посредниками в переговорах с сообщниками в Румынии, которые должны были обеспечить транспортировку беженцев в Германию.Согласно материалам дела, сирийские граждане укрывались в Ираке, откуда легально прибыли в Украину, а затем в Молдову.За участие в преступных действиях члены международной преступной группы должны были получить по 13 тысяч евро от каждого сирийского гражданина.Все обстоятельства дела выясняются.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

сирия, беженцы, мигранты, в молдове, молдова