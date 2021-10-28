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Гражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро
Гражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро
Прокуроры требуют ареста подозреваемых по делу об организации незаконной миграции из Украины в Румынию через Молдову гражданина Ирака.
2021-10-28T23:47+0300
2021-10-28T23:47+0300
сирия
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мигранты
в молдове
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выдала ордер на арест гражданки Молдовы и гражданина Ирака, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Украины в Румынию через территорию Молдовы.Преступники также пообещали выступить посредниками в переговорах с сообщниками в Румынии, которые должны были обеспечить транспортировку беженцев в Германию.Согласно материалам дела, сирийские граждане укрывались в Ираке, откуда легально прибыли в Украину, а затем в Молдову.За участие в преступных действиях члены международной преступной группы должны были получить по 13 тысяч евро от каждого сирийского гражданина.Все обстоятельства дела выясняются.
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Евгений Чебан
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сирия, беженцы, мигранты, в молдове, молдова

Гражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро

23:47 28.10.2021
© SputnikБеженцы. Архивное фото
Беженцы. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам выдала ордер на арест гражданки Молдовы и гражданина Ирака, обвиняемых в организации нелегальной миграции из Украины в Румынию через территорию Молдовы.

“Обвиняемые – члены международной организованной преступной группировки, занимались размещением сирийских граждан в Кишиневе, а затем – транспортировкой их к границе с Румынией, где указывали им место незаконного перехода через Прут”, – сообщили в прокуратуре.

Преступники также пообещали выступить посредниками в переговорах с сообщниками в Румынии, которые должны были обеспечить транспортировку беженцев в Германию.
Согласно материалам дела, сирийские граждане укрывались в Ираке, откуда легально прибыли в Украину, а затем в Молдову.
За участие в преступных действиях члены международной преступной группы должны были получить по 13 тысяч евро от каждого сирийского гражданина.
Все обстоятельства дела выясняются.
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