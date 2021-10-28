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Чебан предложил отключить от тепла мэрию, правительство, парламент и министерства
Чебан предложил отключить от тепла мэрию, правительство, парламент и министерства
Примар Кишинева Ион Чебан предложил отключить от тепла правительство, парламент, администрацию президента и министерства в целях экономии газа
2021-10-28T09:33+0300
2021-10-28T09:49+0300
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
примэрия
новости кишинева
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Здание примэрии Кишинева могут не подключить к теплу в целях экономии, об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан. Также он предложил отключить от тепла здание правительства, парламента, администрацию президента, министерства и все кабинеты чиновников, чтобы подключить тепло жителям столицы. По словам Чебана вскоре он направит письмо с предложением отключить десятки учреждений. Что касается здания примэрии, как отметил Чебан, уже были приглашены специалисты, которые оценили возможность оттянуть подключение к теплу этого объекта, а также некоторых других учреждений в ведомстве муниципальных властей. Также Чебан напомнил, что тепло в дома жителей Кишинева дает не примэрия, а поставщик Termoelectrica, который принимает заявки на подключение. Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211027/postavschik-gaz-moldova-45957802.html
https://ru.sputnik.md/20211027/gazprom-delegatsia-moldova-45961316.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, примэрия

Чебан предложил отключить от тепла мэрию, правительство, парламент и министерства

09:33 28.10.2021 (обновлено: 09:49 28.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМосковские архитекторы о стратегии развития Кишинева
Московские архитекторы о стратегии развития Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Такое предложение было озвучено в связи с газовым кризисом в стране.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Здание примэрии Кишинева могут не подключить к теплу в целях экономии, об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан.
Также он предложил отключить от тепла здание правительства, парламента, администрацию президента, министерства и все кабинеты чиновников, чтобы подключить тепло жителям столицы.
По словам Чебана вскоре он направит письмо с предложением отключить десятки учреждений.

Многие из них обогревают автономно и они могут сами отключиться от тепла. Это не касается всех, кто там работает, а тех, кто принимает решения. От их решений зависит, дойдет тепло в дома людей или нет

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева
Что касается здания примэрии, как отметил Чебан, уже были приглашены специалисты, которые оценили возможность оттянуть подключение к теплу этого объекта, а также некоторых других учреждений в ведомстве муниципальных властей.
Также Чебан напомнил, что тепло в дома жителей Кишинева дает не примэрия, а поставщик Termoelectrica, который принимает заявки на подключение.
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Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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