https://ru.sputnik.md/20211028/ion-cheban-predlozhil-otklyuchit-ot-tepla-pravitelstvo-parlament-i-ministerstva-45965608.html

Чебан предложил отключить от тепла мэрию, правительство, парламент и министерства

Чебан предложил отключить от тепла мэрию, правительство, парламент и министерства

Примар Кишинева Ион Чебан предложил отключить от тепла правительство, парламент, администрацию президента и министерства в целях экономии газа

2021-10-28T09:33+0300

2021-10-28T09:33+0300

2021-10-28T09:49+0300

в молдове

кишинев

ион чебан

молдова

примэрия

новости кишинева

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Здание примэрии Кишинева могут не подключить к теплу в целях экономии, об этом сообщил кишиневский градоначальник Ион Чебан. Также он предложил отключить от тепла здание правительства, парламента, администрацию президента, министерства и все кабинеты чиновников, чтобы подключить тепло жителям столицы. По словам Чебана вскоре он направит письмо с предложением отключить десятки учреждений. Что касается здания примэрии, как отметил Чебан, уже были приглашены специалисты, которые оценили возможность оттянуть подключение к теплу этого объекта, а также некоторых других учреждений в ведомстве муниципальных властей. Также Чебан напомнил, что тепло в дома жителей Кишинева дает не примэрия, а поставщик Termoelectrica, который принимает заявки на подключение. Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

https://ru.sputnik.md/20211027/postavschik-gaz-moldova-45957802.html

https://ru.sputnik.md/20211027/gazprom-delegatsia-moldova-45961316.html

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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, примэрия