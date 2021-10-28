https://ru.sputnik.md/20211028/khronologiya-intsident-skripka-stradivari-45984037.html

Таможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари

Таможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари

Молдавские таможенники рассказали, как все произошло и как была изъята старинная скрипка.

2021-10-28T21:01+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Таможенной службе Молдовы представили детали и полную хронологию истории с изъятием в Международной кишиневском аэропорту скрипки работы Антонио Страдивари у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой. Кроме того, в Таможенной службе выразили сожаление, что обстоятельства дела сказались на имидже артистки. "Мы ценим профессиональные качества Конуновой, по этой причине мы не делали заявлений для СМИ по этому случаю. Работники таможни также продемонстрировали уважительное отношение", – отметили в ведомстве.Полная хронология:По данным службы в связи с появлением различной информации в медийном пространстве, было принято решение представить полную хронологию событий, произошедших 22 октября:Законодательство о ввозе и вывозе объектов искусства и культурыВ ведомстве напомнили, что согласно второй статье закона 1569/2002 о порядке ввоза и вывоза товаров с территории Молдовы физическими лицами, культурными ценностями являются объекты, которые по определению компетентного органа представляют ценность для искусства, литературы, науки, культуры и религии. Также согласно девятой статье указанного закона физические лица не имеют права вывозить культурные ценности с территории страны. Другие объекты искусства, литературы, науки, культуры и религии могут быть вывезены с территории при условии соблюдения положений статей 4, 6, 7 и 8 и предоставления разрешения, выданного Министерством образования, культуры и исследований, подтверждающий тот факт, что он не имеет культурной ценности.Какие нарушения были выявлены: В итоге, принимая во внимание действующую нормативную базу, официальные лица констатировали: В заключение представители Таможенной службы заверили, что скрипка будет в целости и сохранности на время расследования дела.

https://ru.sputnik.md/20211028/detali-vyvoza-skripki-stradivari-iz-moldovy-pochemu-instrument-izyat-45973992.html

https://ru.sputnik.md/20211027/ministr-kultura-detali-skripka-stradivari-putanitsa-45948593.html

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в молдове, молдова, таможенная служба