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Таможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари
Молдавские таможенники раскрыли подробности инцидента со старинной скрипкой и рассказали, как она была изъята.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Таможенной службе Молдовы представили детали и полную хронологию истории с изъятием в Международной кишиневском аэропорту скрипки работы Антонио Страдивари у известной молдавской скрипачки Александры Конуновой.
Кроме того, в Таможенной службе выразили сожаление, что обстоятельства дела сказались на имидже артистки.
"Мы ценим профессиональные качества Конуновой, по этой причине мы не делали заявлений для СМИ по этому случаю. Работники таможни также продемонстрировали уважительное отношение", – отметили в ведомстве.
Полная хронология:
По данным службы в связи с появлением различной информации в медийном пространстве, было принято решение представить полную хронологию событий, произошедших 22 октября:
проверка Конуновой, как пассажира рейса Кишинев – Москва, прошла в пятницу в 16.40 на таможенном пункте Международного кишиневского аэропорта.
в зоне таможенного контроля после запроса инспектора не было задекларировано ни одной вещи. Позднее в багаже пассажира был найден чехол со скрипкой, смычок и сертификаты на струнные инструменты (скрипка, альт и виолончель).
сертификаты были выданы 20.10.2021 официальным экспертом Министерства культуры и туризма Республики Молдова (после реорганизации – Министерство культуры), в которых было указано наименование и спецификация "скрипка и смычок" с упоминанием того факта, что объект "представляет историческую и художественную ценность для Молдовы".
внутри чехла был акт экспертизы музыкальных инструментов, выданный тем же экспертом с указанием цены объекта в 2,2 миллиона евро и смычка, который оценен в 20 тысяч евро.
Законодательство о ввозе и вывозе объектов искусства и культуры
В ведомстве напомнили, что согласно второй статье закона 1569/2002 о порядке ввоза и вывоза товаров с территории Молдовы физическими лицами, культурными ценностями являются объекты, которые по определению компетентного органа представляют ценность для искусства, литературы, науки, культуры и религии.
Также согласно девятой статье указанного закона физические лица не имеют права вывозить культурные ценности с территории страны. Другие объекты искусства, литературы, науки, культуры и религии могут быть вывезены с территории при условии соблюдения положений статей 4, 6, 7 и 8 и предоставления разрешения, выданного Министерством образования, культуры и исследований, подтверждающий тот факт, что он не имеет культурной ценности.
Какие нарушения были выявлены:
В итоге, принимая во внимание действующую нормативную базу, официальные лица констатировали:
обнаружение незадекларированного объекта;
установление факта, что скрипка имеет историческую и художественную ценность для наследия Молдовы (подтверждено справкой, выданной экспертом, уполномоченным Министерством культуры);
отсутствие разрешения Министерства культуры, в котором должна быть указана стоимость объекта, и того факта, что он не представляет культурной ценности;
В заключение представители Таможенной службы заверили, что скрипка будет в целости и сохранности на время расследования дела.