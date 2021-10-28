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Где в Кишиневе 28 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 28 октября находятся мобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — работают в Кишиневе ежедневно с 10.00 до 18.00
2021-10-28T10:39+0300
2021-10-28T10:39+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 28 октября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень 7/2, у рынка "Чеукарь".Автобус отправится в Трушены и будет находиться на улице 27 августа, у Центра здоровья.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 29 октябряТроллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у ТЦ Unic. Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуиог, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация

Где в Кишиневе 28 октября находятся мобильные пункты вакцинации

10:39 28.10.2021
© Photo : RTE_ChișinăuМобильный пункт вакцинации
Мобильный пункт вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Photo : RTE_Chișinău
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в октябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в четверг, 28 октября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Рышкановка на улице Соколень 7/2, у рынка "Чеукарь".
Автобус отправится в Трушены и будет находиться на улице 27 августа, у Центра здоровья.

Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 29 октября

Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у ТЦ Unic.
Автобус отправится в Бубуечь и будет находиться на улице Тоадер Бубуиог, возле примэрии.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
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Немеренко прокомментировала возможность вакцинации детей против COVID-19
26 октября, 18:49
С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19.
В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
К утру 24 октября в Молдове было применено 1 485 935 доз вакцины, 849 435 человек прошли полный курс вакцинации.
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