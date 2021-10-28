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Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
Примэрия открыла счета для жертв пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в субботу, 23 октября
2021-10-28T23:03+0300
2021-10-28T23:03+0300
2021-10-28T23:03+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Для поддержки семей, потерявших свое жилье в результате пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в прошлую субботу, примэрия Кишинева открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Градоначальник сообщил, что в настоящее время ведется сбор всей информации и документов, которыми владеют жители дома. По словам столичного примара, он пообщался с жильцами и объяснил им ситуацию – "примэрия Кишинева может действовать только на основании закона".Те, кто желает помочь погорельцам, может найти соответствующие банковские реквизиты здесь.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
кишинев, пожар, счет, в молдове, молдова
Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
Столичная примэрии предоставляет возможность всем желающим помочь семьям, пострадавшим от пожара.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Для поддержки семей, потерявших свое жилье в результате пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в прошлую субботу, примэрия Кишинева открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.
Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.
"Как я ранее говорил, муниципалитет окажет поддержку владельцам 20 квартир сгоревшей мансарды, а также жителям нижних этажей, чье жилье тоже пострадало", – заявил Чебан.
Градоначальник сообщил, что в настоящее время ведется сбор всей информации и документов, которыми владеют жители дома. По словам столичного примара, он пообщался с жильцами и объяснил им ситуацию – "примэрия Кишинева может действовать только на основании закона".
Те, кто желает помочь погорельцам, может найти соответствующие банковские реквизиты здесь
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