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Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах

Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах

Примэрия открыла счета для жертв пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в субботу, 23 октября

2021-10-28T23:03+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Для поддержки семей, потерявших свое жилье в результате пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в прошлую субботу, примэрия Кишинева открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Градоначальник сообщил, что в настоящее время ведется сбор всей информации и документов, которыми владеют жители дома. По словам столичного примара, он пообщался с жильцами и объяснил им ситуацию – "примэрия Кишинева может действовать только на основании закона".Те, кто желает помочь погорельцам, может найти соответствующие банковские реквизиты здесь.

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