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Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
Примэрия открыла счета для жертв пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в субботу, 23 октября
2021-10-28T23:03+0300
2021-10-28T23:03+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Для поддержки семей, потерявших свое жилье в результате пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в прошлую субботу, примэрия Кишинева открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.Градоначальник сообщил, что в настоящее время ведется сбор всей информации и документов, которыми владеют жители дома. По словам столичного примара, он пообщался с жильцами и объяснил им ситуацию – "примэрия Кишинева может действовать только на основании закона".Те, кто желает помочь погорельцам, может найти соответствующие банковские реквизиты здесь.
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Мэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах

23:03 28.10.2021
© Sputnik / Evghenii PanasencoПожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3
Пожар на мансарде по ул. Ион Пеливан 17/3 - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Столичная примэрии предоставляет возможность всем желающим помочь семьям, пострадавшим от пожара.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Для поддержки семей, потерявших свое жилье в результате пожара, произошедшего в мансарде дома по улице Иона Пеливана в прошлую субботу, примэрия Кишинева открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.
Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

"Как я ранее говорил, муниципалитет окажет поддержку владельцам 20 квартир сгоревшей мансарды, а также жителям нижних этажей, чье жилье тоже пострадало", – заявил Чебан.

Градоначальник сообщил, что в настоящее время ведется сбор всей информации и документов, которыми владеют жители дома. По словам столичного примара, он пообщался с жильцами и объяснил им ситуацию – "примэрия Кишинева может действовать только на основании закона".
Те, кто желает помочь погорельцам, может найти соответствующие банковские реквизиты здесь.
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