Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211028/kurs-valyut-45994745.html
Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
Основные валюты подешевели
2021-10-28T22:20+0300
2021-10-28T22:20+0300
в молдове
рубль
курс валют
доллар
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44544180_0:235:3181:2024_1920x0_80_0_0_936273c1b1c1a1c6ff68263ab97a286b.jpg
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 29 октября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, подорожают расти по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на один бан и закрепится на уровне 20,3287лея.Доллар упадет в цене на три бана и будет стоить 17,5164 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 29 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,6651 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6650 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1075 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Дмитрий Терехов
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/06/44544180_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_41e9b9b000866fbd30c47119490b892f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро

Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют

22:20 28.10.2021
© Sputnik / Павел БедняковЗнак доллара
Знак доллара - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Павел Бедняков
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 29 октября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, подорожают расти по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле на один бан и закрепится на уровне 20,3287лея.
Доллар упадет в цене на три бана и будет стоить 17,5164 лея.
Протест комбатантов перед зданием правительства Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 08.10.2021
Коронавирус
ЕС выделил Молдове 50 миллионов евро - на что пойдут деньги
8 октября, 18:25
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.
В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.
За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.
В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.
Что касается остальных валют, то 29 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,6651 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6650 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1075 в пересчете на национальную валюту.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 октября
ВчераГражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро
ВчераМИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии
ВчераСтали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
ВчераМэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
ВчераМиссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
ВчераСанду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
ВчераМобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераТаможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари
ВчераМолдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
ВчераОпределился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября
ВчераЗахарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
ВчераСанду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"
ВчераЭпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
ВчераРешение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
ВчераСанду рассказала, при каких условиях она совершит визит в Россию
ВчераВ ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову
ВчераСпециально для СНГ: Россотрудничество продлевает прием абитуриентов до 25 ноября