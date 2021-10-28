https://ru.sputnik.md/20211028/kurs-valyut-45994745.html

Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют

Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют

Основные валюты подешевели

2021-10-28T22:20+0300

2021-10-28T22:20+0300

2021-10-28T22:20+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на пятницу, 29 октября. Евро и доллар США, как и другие основные валюты, подорожают расти по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле на один бан и закрепится на уровне 20,3287лея.Доллар упадет в цене на три бана и будет стоить 17,5164 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше чем на 10 банов.За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов.Что касается остальных валют, то 29 октября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,6651 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6650 лея. Румынский лей упадет в цене до 4,1075 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20211008/es-vydelil-moldove-50-millionov-evro---na-chto-poydut-dengi-45368585.html

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2021

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в молдове, рубль, курс валют, доллар, евро