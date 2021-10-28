https://ru.sputnik.md/20211028/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-45995042.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

2021-10-28T21:17+0300

2021-10-28T21:17+0300

2021-10-28T21:23+0300

минздрав

статистика

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1662 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве во вторник.Отмечены 12 случаев импорта инфекции: по три – из Румынии и Италии, по два – из Франции и России, по одному – из Великобритании и Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 334 287.У работников системы здравоохранения выявлено 30 случаев заражения: 4 – у врачей, 17 – у медсестер, 9 – у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 7622 теста.В больницы госпитализировано 2764 человека, в крайне тяжелом состоянии 250 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключено 28 человек).В то же время за сутки выздоровело 1512 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 311 818.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умер 46 человек. Общее число скончавшихся на данный момент – 7665.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211026/nemerenko-vaktsinatsia-dety-covid-19-45922876.html

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2021

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минздрав, статистика, в молдове