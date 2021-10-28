https://ru.sputnik.md/20211028/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-komrat-45992841.html

Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате

Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате

Где Комрате будут работать мобильные пункты вакцинации и какие вакцины доступны

2021-10-28T21:42+0300

2021-10-28T21:42+0300

2021-10-28T21:42+0300

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КОМРАТ, 28 окт – Sputnik, Максим Топал. Чтобы попасть на вакцинацию теперь не нужно отстаивать очередь к семейному врачу – сразу несколько мобильных пунктов начинают свою работу в столице автономии. Развернутся они вблизи трех супермаркетов Комрата. Два из них уже начали работу.Елена Дудогло – семейный врач из села Кирсово вакцинирует людей в Комрате. Желающих, однако, не так много. По ее словам – за четыре часа вакцинацию прошли только пять человек, в другой "точке" – всего один."Перед тем, как поставить прививку, мы измеряем температуру, давление, собираем анамнез, после этого дезинфицируем место укола и вакцинируем. Интересующихся много, желающих много, но почему-то все с одним ответом – пока посмотрим, подождем. Что посмотрим? Я не понимаю. Посмотрим, как у нас еще будут умирать люди, как мы будем болеть?", – недоумевает врач.Интересующихся и правда много, баннеры и рекламные щиты привлекают внимание людей. Кто-то уже вакцинировался и волнуется о безопасности близких, кто-то обещает вернуться после обеда. Медики готовы ждать всех. Пункты вакцинации закроются лишь в 18.00."Очень надеемся, что наши люди воспользуются этой возможностью, когда мы идем навстречу, чтобы защитить их. Мы очень далеки от того порога, когда формируется коллективный иммунитет. Приглашаем всех жителей Комрата, Гагаузии, кто проезжает мимо – пожалуйста, заходите к нам, вакцинируйтесь. Защитите себя и давайте вернем вместе счастливое завтра", – заявила директор Центра здоровья Комрата Ирина Тодорова.На данный момент в Комрате доступны только две вакцины – Sinovac и Jonson&Jonson. В выходные дни ожидается поставка и Pfizer-BioNTech. Но многие ждут российскую вакцину.Пункты вакцинации установлены благодаря совместной работе Минздрава, управления здравоохранения Гагаузии, Центра общественного здоровья и регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии.

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