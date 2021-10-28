Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211028/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-komrat-45992841.html
Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
Где Комрате будут работать мобильные пункты вакцинации и какие вакцины доступны
2021-10-28T21:42+0300
2021-10-28T21:42+0300
коронавирус
в молдове
молдова
комрат
гагаузия
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1c/45985492_0:152:1600:1052_1920x0_80_0_0_6b067e76423568157032d17c30b48ea9.jpg
КОМРАТ, 28 окт – Sputnik, Максим Топал. Чтобы попасть на вакцинацию теперь не нужно отстаивать очередь к семейному врачу – сразу несколько мобильных пунктов начинают свою работу в столице автономии. Развернутся они вблизи трех супермаркетов Комрата. Два из них уже начали работу.Елена Дудогло – семейный врач из села Кирсово вакцинирует людей в Комрате. Желающих, однако, не так много. По ее словам – за четыре часа вакцинацию прошли только пять человек, в другой "точке" – всего один."Перед тем, как поставить прививку, мы измеряем температуру, давление, собираем анамнез, после этого дезинфицируем место укола и вакцинируем. Интересующихся много, желающих много, но почему-то все с одним ответом – пока посмотрим, подождем. Что посмотрим? Я не понимаю. Посмотрим, как у нас еще будут умирать люди, как мы будем болеть?", – недоумевает врач.Интересующихся и правда много, баннеры и рекламные щиты привлекают внимание людей. Кто-то уже вакцинировался и волнуется о безопасности близких, кто-то обещает вернуться после обеда. Медики готовы ждать всех. Пункты вакцинации закроются лишь в 18.00."Очень надеемся, что наши люди воспользуются этой возможностью, когда мы идем навстречу, чтобы защитить их. Мы очень далеки от того порога, когда формируется коллективный иммунитет. Приглашаем всех жителей Комрата, Гагаузии, кто проезжает мимо – пожалуйста, заходите к нам, вакцинируйтесь. Защитите себя и давайте вернем вместе счастливое завтра", – заявила директор Центра здоровья Комрата Ирина Тодорова.На данный момент в Комрате доступны только две вакцины – Sinovac и Jonson&amp;Jonson. В выходные дни ожидается поставка и Pfizer-BioNTech. Но многие ждут российскую вакцину.Пункты вакцинации установлены благодаря совместной работе Минздрава, управления здравоохранения Гагаузии, Центра общественного здоровья и регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии.
молдова
комрат
гагаузия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1c/45985492_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_453f8089fd343351b4af9ff81efb070d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, комрат, гагаузия, вакцинация

Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате

21:42 28.10.2021
© Sputnik / Maxim TopalМобильный пункт вакцинации в Комрате
Мобильный пункт вакцинации в Комрате - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Maxim Topal
В рамках объявленной Минздравом Недели иммунизации власти рассчитывают вакцинировать от коронавируса наибольшее количество жителей Гагаузии.
КОМРАТ, 28 окт – Sputnik, Максим Топал. Чтобы попасть на вакцинацию теперь не нужно отстаивать очередь к семейному врачу – сразу несколько мобильных пунктов начинают свою работу в столице автономии. Развернутся они вблизи трех супермаркетов Комрата. Два из них уже начали работу.
Елена Дудогло – семейный врач из села Кирсово вакцинирует людей в Комрате. Желающих, однако, не так много. По ее словам – за четыре часа вакцинацию прошли только пять человек, в другой "точке" – всего один.
© Sputnik / Maxim TopalСемейный врач Елена Дудогло призывает граждан вакцинироваться и не ждать болезни
Семейный врач Елена Дудогло призывает граждан вакцинироваться и не ждать болезни - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Семейный врач Елена Дудогло призывает граждан вакцинироваться и не ждать болезни
© Sputnik / Maxim Topal
"Перед тем, как поставить прививку, мы измеряем температуру, давление, собираем анамнез, после этого дезинфицируем место укола и вакцинируем. Интересующихся много, желающих много, но почему-то все с одним ответом – пока посмотрим, подождем. Что посмотрим? Я не понимаю. Посмотрим, как у нас еще будут умирать люди, как мы будем болеть?", – недоумевает врач.
Интересующихся и правда много, баннеры и рекламные щиты привлекают внимание людей. Кто-то уже вакцинировался и волнуется о безопасности близких, кто-то обещает вернуться после обеда. Медики готовы ждать всех. Пункты вакцинации закроются лишь в 18.00.
© Sputnik / Maxim TopalИнформационный баннер
Информационный баннер - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Информационный баннер
© Sputnik / Maxim Topal
"Очень надеемся, что наши люди воспользуются этой возможностью, когда мы идем навстречу, чтобы защитить их. Мы очень далеки от того порога, когда формируется коллективный иммунитет. Приглашаем всех жителей Комрата, Гагаузии, кто проезжает мимо – пожалуйста, заходите к нам, вакцинируйтесь. Защитите себя и давайте вернем вместе счастливое завтра", – заявила директор Центра здоровья Комрата Ирина Тодорова.
© Sputnik / Maxim TopalГлава Центра здоровья Комрата призвала жителей автономии вакцинироваться чтобы вернуть счастливое завтра
Глава Центра здоровья Комрата призвала жителей автономии вакцинироваться чтобы вернуть счастливое завтра - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Глава Центра здоровья Комрата призвала жителей автономии вакцинироваться чтобы вернуть счастливое завтра
© Sputnik / Maxim Topal
На данный момент в Комрате доступны только две вакцины – Sinovac и Jonson&Jonson. В выходные дни ожидается поставка и Pfizer-BioNTech. Но многие ждут российскую вакцину.
© Sputnik / Maxim TopalЕкатерина из Комрата готова вакцинироваться только вакциной "Sputnik V"
Екатерина из Комрата готова вакцинироваться только Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Екатерина из Комрата готова вакцинироваться только вакциной "Sputnik V"
© Sputnik / Maxim Topal

"Я жду Спутник V, хочу вакцинироваться только Спутником V", – говорит Екатерина из Комрата.

Пункты вакцинации установлены благодаря совместной работе Минздрава, управления здравоохранения Гагаузии, Центра общественного здоровья и регионального управления чрезвычайных ситуаций Гагаузии.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:20Курс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
22:00Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
21:42Мобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
21:17Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
21:01Таможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари
20:46Молдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
20:27Определился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября
20:03Захарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
19:40Санду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"
19:04Эпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
18:33Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
18:22Санду рассказала, при каких условиях она совершит визит в Россию
18:21В ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову
17:54Специально для СНГ: Россотрудничество продлевает прием абитуриентов до 25 ноября
17:19В Молдове на неделю продлили школьные каникулы
17:00Брифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности
16:58Дело Sputnik Эстония вернется в суд
16:34Захарова: решительно осуждаем факт прославления в Молдове пособников нацистов
16:31Гаврилица: наметился прогресс в переговорах Молдовы с "Газпромом"
16:02Польская PGNiG просит "Газпром" о снижении цены на газ