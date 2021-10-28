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Парламент Молдовы проводит заседание
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-dolg-gaz-ukraina--rumynia-45973255.html
Молдова одолжила газ у Украины и Румынии
Молдова одолжила газ у Украины и Румынии
В Молдове сообщили о полученном газе от Украины и Румынии для поддержания работоспособности газотранспортной сети.
2021-10-28T12:05+0300
2021-10-28T12:39+0300
газопровод
газ
газоснабжение
в молдове
украина
румыния
молдова
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Оператор молдавской газораспределительной сети "Молдоватрансгаз" сообщил о полученной помощи от Украины и Румынии для поддержания работоспособности газотранспортной сети.Украина, как сообщили в компании, предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года."Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления", - сообщили в компании."Молдоватрансгаз" не сообщил об объемах поставленного в страну газа.Исполнительный директор оператора газотранспортной Украины Сергей Макогон в интервью одному из зарубежных изданий сообщил, что 27 октября украинский оператор отправил более 15 миллионов кубических метров газа в Молдову, чтобы помочь молдавским коллегам поддерживать минимальное необходимое давление в трубопроводах.Он добавил, что разветвленная сеть Украины обладает достаточной мощностью транспортировки газа, чтобы полностью покрыть молдавский спрос за счет закупки у других поставщиков в Украине, Польше, Венгрии, Словакии или Румынии.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Напомним, уже несколько дней Молдова закупает от одного до полутора миллионов кубометров газа ежедневно у европейских поставщиков. 25-27 октября контракты на поставки газа в Молдову были подписаны с польской компанией PGNiG, голландской Vitol и швейцарской DXT Commodities.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
https://ru.sputnik.md/20211023/ukraine-obem-gaza-moldova-vozvrat-45831370.html
https://ru.sputnik.md/20211025/peregovory-gazprom-alternativnyy-gaz-45894744.html
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Евгений Чебан
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газопровод, газ, газоснабжение, в молдове, украина, румыния, молдова

Молдова одолжила газ у Украины и Румынии

12:05 28.10.2021 (обновлено: 12:39 28.10.2021)
© Photo : Ministerul Economiei și InfrastructuriiGazoductul Iași-Ungheni
Gazoductul Iași-Ungheni - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Молдова одалживает и покупает миллионы кубометров газа ежедневно для поддержания давления в газопроводах.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Оператор молдавской газораспределительной сети "Молдоватрансгаз" сообщил о полученной помощи от Украины и Румынии для поддержания работоспособности газотранспортной сети.

"Для поддержания работоспособности системы необходимо соблюдать определенные технические требования, соответственно разница между объемом импорта и потребления природного газа существенно влияет на этот показатель”, - говорится в сообщении "Молдоватрансгаз".

Украина, как сообщили в компании, предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года.
"Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления", - сообщили в компании.
"Молдоватрансгаз" не сообщил об объемах поставленного в страну газа.
Исполнительный директор оператора газотранспортной Украины Сергей Макогон в интервью одному из зарубежных изданий сообщил, что 27 октября украинский оператор отправил более 15 миллионов кубических метров газа в Молдову, чтобы помочь молдавским коллегам поддерживать минимальное необходимое давление в трубопроводах.
Он добавил, что разветвленная сеть Украины обладает достаточной мощностью транспортировки газа, чтобы полностью покрыть молдавский спрос за счет закупки у других поставщиков в Украине, Польше, Венгрии, Словакии или Румынии.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
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Напомним, уже несколько дней Молдова закупает от одного до полутора миллионов кубометров газа ежедневно у европейских поставщиков. 25-27 октября контракты на поставки газа в Молдову были подписаны с польской компанией PGNiG, голландской Vitol и швейцарской DXT Commodities.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
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По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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