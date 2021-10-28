https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-dolg-gaz-ukraina--rumynia-45973255.html

Молдова одолжила газ у Украины и Румынии

Молдова одолжила газ у Украины и Румынии

В Молдове сообщили о полученном газе от Украины и Румынии для поддержания работоспособности газотранспортной сети.

2021-10-28T12:05+0300

2021-10-28T12:05+0300

2021-10-28T12:39+0300

газопровод

газ

газоснабжение

в молдове

украина

румыния

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/10/45560044_0:135:1506:982_1920x0_80_0_0_55e081e2b485a961213e77abb692cfe9.jpg

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Оператор молдавской газораспределительной сети "Молдоватрансгаз" сообщил о полученной помощи от Украины и Румынии для поддержания работоспособности газотранспортной сети.Украина, как сообщили в компании, предоставила в долг природный газ для балансировки газотранспортной системы, и Республика Молдова сможет использовать предоставленные ресурсы до 31 октября 2021 года."Румыния также предоставила свою поддержку, оказав существенную помощь в обслуживании системы передачи природного газа нашей страны. Этот долг будет возвращен, когда в Республике Молдова будет необходимое количество газа для обеспечения непрерывной передачи и объемы, для внутреннего потребления", - сообщили в компании."Молдоватрансгаз" не сообщил об объемах поставленного в страну газа.Исполнительный директор оператора газотранспортной Украины Сергей Макогон в интервью одному из зарубежных изданий сообщил, что 27 октября украинский оператор отправил более 15 миллионов кубических метров газа в Молдову, чтобы помочь молдавским коллегам поддерживать минимальное необходимое давление в трубопроводах.Он добавил, что разветвленная сеть Украины обладает достаточной мощностью транспортировки газа, чтобы полностью покрыть молдавский спрос за счет закупки у других поставщиков в Украине, Польше, Венгрии, Словакии или Румынии.Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.Напомним, уже несколько дней Молдова закупает от одного до полутора миллионов кубометров газа ежедневно у европейских поставщиков. 25-27 октября контракты на поставки газа в Молдову были подписаны с польской компанией PGNiG, голландской Vitol и швейцарской DXT Commodities.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.

https://ru.sputnik.md/20211023/ukraine-obem-gaza-moldova-vozvrat-45831370.html

https://ru.sputnik.md/20211025/peregovory-gazprom-alternativnyy-gaz-45894744.html

https://ru.sputnik.md/20211022/chp-mestnye-vybory-moldova-45802237.html

украина

румыния

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

газопровод, газ, газоснабжение, в молдове, украина, румыния, молдова