https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-peregovory-gazprom-45996842.html
Молдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
Молдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
В Санкт-Петербурге в четверг продолжились переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром"
2021-10-28T20:46+0300
2021-10-28T20:46+0300
2021-10-28T20:46+0300
в молдове
россия
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"газпром"
санкт-петербург
руководство
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге в четверг продолжились переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром". Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.Известно, что молдавскую сторону на переговорах представляли министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом".Она также отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. В четверг, 27 октября, аналогичный тендер выиграла украинская "Нафтогаз".
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в молдове, россия, переговоры, "газпром", санкт-петербург, руководство
Молдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
Переговоры по поставкам газа между представителями Молдовы и руководством "Газпрома" продолжаются.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге в четверг продолжились переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром". Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.
Известно, что молдавскую сторону на переговорах представляли министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну и председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом".
"В эти недели правительство, президентура и парламент работали вместе, чтобы найти выход. Я провела телефонные переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком с тем, чтобы способствовать заключению выгодного контракта с Газпромом", – заявила глава Молдовы.
Она также отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG. В четверг, 27 октября, аналогичный тендер выиграла украинская "Нафтогаз".