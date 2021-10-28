https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-uroven-vaktsinatsii-covid-19-45968565.html

К 1 декабря в Молдове рекомендовано достичь уровня вакцинации от COVID в 95%

К 1 декабря в Молдове рекомендовано достичь уровня вакцинации от COVID в 95%

Нацкомиссия рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий.

2021-10-28T10:34+0300

2021-10-28T10:34+0300

2021-10-28T10:52+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Об этом сказано в решении комиссии от 26 октября, опубликованном в четверг.Уточняется, что речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами:Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру 28 октября в Молдове было применено 1 502 791 доза вакцины, 861 156 человек прошли полный курс вакцинации. По данным Минздрава, уровень вакцинации в республике на данный момент составляет 37%.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19, когда прививку сделать могут все жители страны.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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Яна Захарова https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

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