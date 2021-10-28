https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-uroven-vaktsinatsii-covid-19-45968565.html
К 1 декабря в Молдове рекомендовано достичь уровня вакцинации от COVID в 95%
К 1 декабря в Молдове рекомендовано достичь уровня вакцинации от COVID в 95%
Нацкомиссия рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий.
2021-10-28T10:34+0300
2021-10-28T10:34+0300
2021-10-28T10:52+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Об этом сказано в решении комиссии от 26 октября, опубликованном в четверг.Уточняется, что речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами:Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру 28 октября в Молдове было применено 1 502 791 доза вакцины, 861 156 человек прошли полный курс вакцинации. По данным Минздрава, уровень вакцинации в республике на данный момент составляет 37%.Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19, когда прививку сделать могут все жители страны.В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-zapret-chastnye-meropriyatiya-8-noyabrya-45967237.html
https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html
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в молдове, молдова, вакцинация, уровень
К 1 декабря в Молдове рекомендовано достичь уровня вакцинации от COVID в 95%
10:34 28.10.2021 (обновлено: 10:52 28.10.2021)
Чуть больше, чем за месяц в некоторых сферах деятельности в Молдове нужно повысить уровень вакцинации до 95%.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендовала к 1 декабря достичь в Молдове уровня вакцинации от коронавируса в 95% для работников десяти категорий. Об этом сказано в решении комиссии от 26 октября, опубликованном в четверг.
Уточняется, что речь идет о сотрудниках, работающих в сферах, где риск заражения является высоким в связи с частым взаимодействием с гражданами:
персонал частных и государственных медико-санитарных учреждений, социально-медицинских учреждений и реабилитационных/оздоровительных/санаторных учреждений;
персонал детских центров размещения;
сотрудники домов престарелых;
персонал почтовых отделений, который напрямую взаимодействует с клиентами;
сотрудники банков, напрямую работающие с клиентами;
сотрудники структур, подведомственных МВД и Таможенной службе;
сотрудники органов центрального и местного публичного управления, а также все те, кто по роду деятельности напрямую взаимодействует с гражданами;
сотрудники Агентства публичных услуг, напрямую работающие с клиентами;
водители и перевозчики, задействованные в пассажирских авто/авиа/железнодорожных перевозках и кондукторы;
работники сектора HoReCa.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
К утру 28 октября в Молдове было применено 1 502 791 доза вакцины, 861 156 человек прошли полный курс вакцинации. По данным Минздрава, уровень вакцинации в республике на данный момент составляет 37%.
Кампания по вакцинации от коронавируса в Молдове началась 2 марта. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
С 13 мая в Молдове начался третий этап вакцинации против COVID-19, когда прививку сделать могут все жители страны.
В Кишиневе для удобства населения и повышения уровня иммунизации уже несколько месяцев действуют мобильные пункты вакцинации – автобус и троллейбус. Желающим вакцинироваться достаточно иметь при себе удостоверение личности.