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В Молдове могут продлить школьные каникулы
В Молдове могут продлить школьные каникулы
Рекомендацию сделала спецкомиссия, в связи с тем, что в республике увеличивается количество новых случаев COVID-19.
2021-10-28T09:52+0300
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в молдове
школьные каникулы
молдова
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендует Министерству образования и исследований продлить школьные каникулы до 7 ноября. Каникулы предлагают продлить в районах и муниципиях, где объявлен "красный код" эпидемиологической опасности. Такое предложение спецкомиссия вынесла в решении после заседания от 26 октября. Как говорится в решении комиссии, эти меры необходимы в связи с ростов количества новых случаев COVID-19. В Молдове за последние дни зарегистрировано более 300 новых случаев заражений на 100 тысяч населения. В связи с этим на национальном уровне был введен "красный код" COVID-опасности. Напомним, ранее школьниках продлили каникулы: они начались на два дня раньше, 25 октября. Учащиеся должны были вернуться в школу 1 ноября.
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в молдове, школьные каникулы, молдова

В Молдове могут продлить школьные каникулы

09:52 28.10.2021 (обновлено: 10:17 28.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПервое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах
Первое сентября, русский лицей им. Пушкина в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Рекомендации дала спецкомиссия в связи с тем, что в республике увеличивается количество новых случаев COVID-19.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья рекомендует Министерству образования и исследований продлить школьные каникулы до 7 ноября. Каникулы предлагают продлить в районах и муниципиях, где объявлен "красный код" эпидемиологической опасности.
Такое предложение спецкомиссия вынесла в решении после заседания от 26 октября.
Как говорится в решении комиссии, эти меры необходимы в связи с ростов количества новых случаев COVID-19.
В Молдове за последние дни зарегистрировано более 300 новых случаев заражений на 100 тысяч населения. В связи с этим на национальном уровне был введен "красный код" COVID-опасности.
Напомним, ранее школьниках продлили каникулы: они начались на два дня раньше, 25 октября. Учащиеся должны были вернуться в школу 1 ноября.
Дети - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Общество
Молдавским школьникам продлили осенние каникулы
18 октября, 14:45
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