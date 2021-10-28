https://ru.sputnik.md/20211028/moldove-na-nedelyu-prodlili-shkolnye-kanikuly-45989580.html

В Молдове на неделю продлили школьные каникулы

В Молдове на неделю продлили школьные каникулы

КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В Молдове продлили осенние каникулы до 7 ноября. Об этом говорится в указе Министерства образования и исследований, которое было... 28.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-28T17:19+0300

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в молдове

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В Молдове продлили осенние каникулы до 7 ноября. Об этом говорится в указе Министерства образования и исследований, которое было разослано в учебные заведения страны. Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья вынесла рекомендацию Министерству образования и исследований продлить школьные каникулы. Каникулы предлагалось продлить в районах и муниципиях, где объявлен "красный код" эпидемиологической опасности. Такое предложение спецкомиссия вынесла в решении после заседания от 26 октября.Как говорится в решении комиссии, эти меры необходимы в связи с ростов количества новых случаев COVID-19.В Молдове за последние дни зарегистрировано более 300 новых случаев заражений на 100 тысяч населения. В связи с этим на национальном уровне был введен "красный код" COVID-опасности.Напомним, ранее школьниках продлили каникулы: они начались на два дня раньше, 25 октября. Учащиеся должны были вернуться в школу 1 ноября.

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2021

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове