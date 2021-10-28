https://ru.sputnik.md/20211028/moskva-lokdaun-ogranicheniya-stolitsa-45879769.html

В Москве начались "вынужденные каникулы" – какие ограничения действуют в столице

В Москве начались "вынужденные каникулы" – какие ограничения действуют в столице

В Москве начался локдаун – какие ограничения действуют в столице

2021-10-28T09:18+0300

2021-10-28T09:18+0300

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москва

столица

ограничения

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. В российской столице начался режим нерабочих дней, объявленный из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, предает РИА Новости. Указом мэра Москвы Сергея Собянина начиная с 28 октября по 7 ноября, в Москве устанавливаются "вынужденные каникулы", а также действует ряд ограничений.Что изменилось в Москве и ПодмосковьеНа этот период приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.Высшие и средние профессиональные учебные заведения проводят занятия исключительно в дистанционном режиме.Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.С 8 ноября 2021 года для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте.Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.Театры и музеи с 8 ноября продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.Организаторам мероприятий с числом участников менее 500 человек также рекомендуется принять аналогичные решения.

https://ru.sputnik.md/20210904/lokdaun-kogda-soberetsya-zasedanie-natskomissiya-zdravookhraneniyu-44481916.html

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москва, столица, ограничения