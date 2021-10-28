https://ru.sputnik.md/20211028/mozhno-li-vylechit-zhurnalistiku-45951241.html
Можно ли "вылечить" журналистику
Можно ли "вылечить" журналистику
Cекретарm Союза журналистов России Тимур Шафир рассказал все о тонкостях профессии "журналист"
2021-10-28T08:30+0300
2021-10-28T08:30+0300
2021-10-28T08:30+0300
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Какие корпоративные болезни присутствуют у журналистов на постсоветском пространстве и в мире? Можно ли их излечить и существуют ли профилактические меры? Что может объединить журналистов разных политических взглядов и разной степени близости к государству? Нужно ли такое объединение? Где работать журналистом опасней всего? На что никогда не должен соглашаться журналист? Существует ли в мире свобода слова? Обо всем этом в беседе с секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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Можно ли "вылечить" журналистику
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем причины кризиса профессии "журналист".
Какие корпоративные болезни присутствуют у журналистов на постсоветском пространстве и в мире? Можно ли их излечить и существуют ли профилактические меры? Что может объединить журналистов разных политических взглядов и разной степени близости к государству? Нужно ли такое объединение? Где работать журналистом опасней всего? На что никогда не должен соглашаться журналист? Существует ли в мире свобода слова?
Обо всем этом в беседе с секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром.