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Можно ли "вылечить" журналистику
Можно ли "вылечить" журналистику
Cекретарm Союза журналистов России Тимур Шафир рассказал все о тонкостях профессии "журналист"
2021-10-28T08:30+0300
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Какие корпоративные болезни присутствуют у журналистов на постсоветском пространстве и в мире? Можно ли их излечить и существуют ли профилактические меры? Что может объединить журналистов разных политических взглядов и разной степени близости к государству? Нужно ли такое объединение? Где работать журналистом опасней всего? На что никогда не должен соглашаться журналист? Существует ли в мире свобода слова? Обо всем этом в беседе с секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром.
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Сергей Цуркану
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россия, молдова, журналист, журналистика, видео

Можно ли "вылечить" журналистику

08:30 28.10.2021
© Sputnik
Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" выясняем причины кризиса профессии "журналист".
Какие корпоративные болезни присутствуют у журналистов на постсоветском пространстве и в мире? Можно ли их излечить и существуют ли профилактические меры? Что может объединить журналистов разных политических взглядов и разной степени близости к государству? Нужно ли такое объединение? Где работать журналистом опасней всего? На что никогда не должен соглашаться журналист? Существует ли в мире свобода слова?
Обо всем этом в беседе с секретарем Союза журналистов России Тимуром Шафиром.
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