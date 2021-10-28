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Ни дня без подорожания топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Ни дня без подорожания топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Опубликованы новые максимальные цены на топливо, действительные на 29 октября.
2021-10-28T13:48+0300
2021-10-28T13:48+0300
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 29 октября.Так, цена на 95-й бензин поднимется на четыре бана и достигнет 21,81 лея.Цена на дизтопливо вырастет на один бан и составит 18,77 лея за литр.Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты."В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
https://ru.sputnik.md/20210921/v-moldove-tseny-na-benzin-na-blizhayshey-zapravke-mozhno-budet-uznat-s-pomoschyu-smartfona-44914863.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ

Ни дня без подорожания топлива: НАРЭ опубликовало максимальные цены

13:48 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
автозаправка - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, но не в сторону снижения. НАРЭ опубликовало максимальные цены на пятницу.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо, действительные с 29 октября.
Так, цена на 95-й бензин поднимется на четыре бана и достигнет 21,81 лея.
Цена на дизтопливо вырастет на один бан и составит 18,77 лея за литр.
Как ранее уточнили в НАРЭ, рост цен вызван тенденциями, зарегистрированными в международных сделках в контексте непрерывного роста мирового спроса на нефть и производные продукты.
"В настоящее время цены на бензин и дизельное топливо на международном рынке находятся на рекордно высоком уровне за последние годы, что можно увидеть на графиках, которые показывают динамику котировок Platts", – говорится в сообщении агентства.
В то же время в НАРЭ отметили недавнее повышение курса национальной валюты по отношению к доллару, что в течение октября частично амортизировало максимальную цену, рассчитанную агентством.
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