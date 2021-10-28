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https://ru.sputnik.md/20211028/ne-podderzhali-kandidaturu-nagachevskogo-vitse-mer-45982444.html
Мунсоветники не поддержали кандидатуру Нагачевского на пост вице-мэра Кишинева
Мунсоветники не поддержали кандидатуру Нагачевского на пост вице-мэра Кишинева
Кандидатура Нагачевского на пост вице-примара Кишинева будет повторно выдвинута
2021-10-28T15:34+0300
2021-10-28T15:34+0300
общество
в молдове
кишинев
ион чебан
молдова
муниципальный совет
вице-мэр
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Кандидатуру экс-министра юстиции Фадея Нагачевского на должность вице-примара Кишинева не поддержали в мунсовете. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан. Согласно постановлению, кандидатура Нагачевского будет вновь предложена в Муниципальный совет Кишинева.Как отметил Чебан, экс-министра выдвинули в связи с его управленческими навыками и компетенции в юридической сфере, что поможет юридической команде мэрии. В поддержку Нагачевского проголосовало 23 советника (21 из фракции социалистов и 2 коммунистов), воздержались "Платформа DA", фракция "Шор" и независимый советник Корнелиу Пынтя. А "Действие и солидарность" (PAS) и фракция либералов проголосовали против.Согласно закону, заместитель мэра столицы избирается по предложению генпримара решением Муниципального совета, принятым большинством голосов избранных членов совета. Если проект решения об избрании предложенного кандидата исключается из повестки дня или не набирает нужное количество голосов на двух заседаниях подряд, примар назначает своего заместителя приказом, который доводится до сведения муниципального совета.
https://ru.sputnik.md/20211025/nagachevskiy-dolzhnost-merii-kishinev-45876727.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, муниципальный совет, вице-мэр

Мунсоветники не поддержали кандидатуру Нагачевского на пост вице-мэра Кишинева

15:34 28.10.2021
© Sputnik / Rodion ProcaФадей Нагачевский
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Rodion Proca
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Кандидатура Нагачевского будет повторно выдвинута.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Кандидатуру экс-министра юстиции Фадея Нагачевского на должность вице-примара Кишинева не поддержали в мунсовете. Об этом сообщил градоначальник Ион Чебан.
Согласно постановлению, кандидатура Нагачевского будет вновь предложена в Муниципальный совет Кишинева.

"Те, кто воздержался или голосовал против, сообщили мне, что сделали это по политическим мотивам. Я уверен, что Нагачевский сможет ответить на все вызовы, чтобы защитить права кишиневцев и Кишинева," - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Как отметил Чебан, экс-министра выдвинули в связи с его управленческими навыками и компетенции в юридической сфере, что поможет юридической команде мэрии.
В поддержку Нагачевского проголосовало 23 советника (21 из фракции социалистов и 2 коммунистов), воздержались "Платформа DA", фракция "Шор" и независимый советник Корнелиу Пынтя. А "Действие и солидарность" (PAS) и фракция либералов проголосовали против.
Фадей Нагачевский - Sputnik Молдова, 1920, 25.10.2021
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Экс-министр юстиции Нагачевский может получить должность в мэрии Кишинева
25 октября, 14:39
Согласно закону, заместитель мэра столицы избирается по предложению генпримара решением Муниципального совета, принятым большинством голосов избранных членов совета.
Если проект решения об избрании предложенного кандидата исключается из повестки дня или не набирает нужное количество голосов на двух заседаниях подряд, примар назначает своего заместителя приказом, который доводится до сведения муниципального совета.
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