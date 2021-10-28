https://ru.sputnik.md/20211028/osuzhdaem-moldova-posobnik-natsisty-45987044.html

Захарова: решительно осуждаем факт прославления в Молдове пособников нацистов

Захарова: решительно осуждаем факт прославления в Молдове пособников нацистов

МИД России решительно осуждает факт прославления в Молдове пособников нацистов, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова

2021-10-28T16:34+0300

2021-10-28T16:34+0300

2021-10-28T17:19+0300

общество

в молдове

россия

мария захарова

мид

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Российская сторона осуждает вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников в Молдове. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.На памятнике, открытом с воинскими почестями, военным оркестром и представителями посольства Румынии, – надпись: "К 80-летию освобождения Бессарабии и северной Буковины армией Румынии". То есть в честь вторжения фашистских оккупантов на территорию СССР в 1941 году. При этом монумент на этом месте изначально был установлен в 1937 году, к 20-летию боев у Мэрэшть и Мэрэшэшть, где во времена Первой мировой вместе сражались русские и румынские армии."Шел 2021 год. Это не разгар Второй мировой войны. Это не период, когда до Нюрнбергского трибунала еще далеко", – отметила представитель МИД России.Она подчеркнула, что "это ситуация, когда решения Нюрнбергского трибунала признаны основополагающими для оценки тех исторических событий и не подлежащим пересмотру"."Решительно осуждаем этот вопиющий факт прославления пособников нацистских преступников. Он вызвал резкое неприятие в самой Молдове, народ которой свято помнит о подвиге советских воинов, в первую очередь своих воинов. Почему же нынешние власти об этом забывают? Мы призываем официальный Кишинев не идти на поводу у реваншистских сил, их попыток фальсификации истории, насаждения терпимости в отношении откровенной пропаганды нацистских идей", – сказала Захарова.Она напомнила о докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма. "Это очередной доклад. Собранные в нем факты подтверждают, что упомянутые выше негативные проявления принимают устойчивый характер. Примеров мы приводим помимо этого доклада практически на каждом брифинге огромное количество. И это не все. Это просто примеры. Все чаще становимся свидетелями попыток ряда западных и восточно-европейских стран переписать историческую правду о событиях Второй мировой войны", – сказала Захарова.По ее словам, "усилия, направленные на искажение исторических фактов, приобретают самые разнообразные формы".Она обратила внимание на то, что в некоторых странах открыто устанавливают памятники в честь участников нацистских формирований и пособников нацистов, организуют их чествование.В Кишиневе 25 октября был открыт памятник солдатам армии Румынии, которые воевали на стороне гитлеровской Германии при режиме диктатора Антонеску, позже расстрелянного за военные преступления, совершенные в ходе Второй мировой войны.

https://ru.sputnik.md/20211026/kishinev-pamyatnik-45917012.html

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в молдове, россия, мария захарова, мид