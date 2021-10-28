https://ru.sputnik.md/20211028/parlament-moldovy-provodit-zasedanie-45966662.html

Парламент Молдовы проводит заседание

Парламент Молдовы проводит заседание

В четверг, 28 октября, парламент Молдовы проводит очередное заседание, в ходе которого рассмотрят заявление об отставке одного из депутатов

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Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 28 октября, депутаты внесут в окончательном чтении поправки в Закон о региональном развитии, в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ратифицирует Соглашение о внесении изменений в Договор о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития по строительству и реабилитации дорог.В первом чтении рассматриваются несколько законопроектов, в том числе закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, проект ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. А также проект механизма оценки инвестиций, затрагивающих вопросы государственной безопасности.Парламентарии также рассматривают проект решения об отставке депутата. Ранее о намерении уйти в отставку с поста депутата заявил глава ПСРМ Игорь Додон.

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