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Парламент Молдовы проводит заседание
Парламент Молдовы проводит заседание
В четверг, 28 октября, парламент Молдовы проводит очередное заседание, в ходе которого рассмотрят заявление об отставке одного из депутатов
2021-10-28T11:03+0300
2021-10-28T11:03+0300
2021-10-28T11:03+0300
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Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 28 октября, депутаты внесут в окончательном чтении поправки в Закон о региональном развитии, в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ратифицирует Соглашение о внесении изменений в Договор о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития по строительству и реабилитации дорог.В первом чтении рассматриваются несколько законопроектов, в том числе закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, проект ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. А также проект механизма оценки инвестиций, затрагивающих вопросы государственной безопасности.Парламентарии также рассматривают проект решения об отставке депутата. Ранее о намерении уйти в отставку с поста депутата заявил глава ПСРМ Игорь Додон.
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в молдове, заседание, молдова, парламент, видео
Парламент Молдовы проводит заседание
В ходе заседания в четверг парламент рассмотрит заявление об отставке одного из депутатов.
Молдавский парламент проводит очередное заседание. В четверг, 28 октября, депутаты внесут в окончательном чтении поправки в Закон о региональном развитии, в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ратифицирует Соглашение о внесении изменений в Договор о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития по строительству и реабилитации дорог.
В первом чтении рассматриваются несколько законопроектов, в том числе закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, проект ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. А также проект механизма оценки инвестиций, затрагивающих вопросы государственной безопасности.
Парламентарии также рассматривают проект решения об отставке депутата. Ранее о намерении уйти в отставку с поста депутата заявил глава ПСРМ Игорь Додон.