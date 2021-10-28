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Погодные рекорды Молдовы 28 октября
Погодные рекорды Молдовы 28 октября
Самые высокие и самые низкие температуры в истории наблюдений в Молдове
2021-10-28T00:01+0300
2021-10-28T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 октября специалисты зафиксировали больше века назад.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 28 октября 1912 года столбик термометра опустился до –9,8 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 2018 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +24,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,9 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 28 октября

00:01 28.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
Осень - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 28 октября специалисты зафиксировали больше века назад.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 28 октября 1912 года столбик термометра опустился до –9,8 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 2018 году. Тогда воздух в тени прогрелся до +24,1 градуса по Цельсию.
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Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 27 октября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,9 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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