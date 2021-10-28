https://ru.sputnik.md/20211028/poka-vse-spali-gazovye-peregovory-v-bryussele-progress-na-orbite-i-situatsiya-s-covid-45964289.html

Пока все спали: газовые переговоры в Брюсселе, "Прогресс" на орбите и ситуация с COVID

Пока все спали: газовые переговоры в Брюсселе, "Прогресс" на орбите и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире. 28.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-28T08:48+0300

2021-10-28T08:48+0300

2021-10-28T08:52+0300

в молдове

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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица, находящаяся в Брюсселе с официальным визитом, провела беседу с еврокомиссаром по энергетике в Европейской комиссии Кадри Симсон. В ходе переговоров обсуждалась помощь ЕС в разрешении газового кризиса в Молдове и возможность диверсификации источников снабжения Молдовы газом и электроэнергией.Гаврилица отметила, что молдавская сторона заинтересована в постоянном диалоге на высоком уровне с ЕС в энергетическом секторе, что поможет решить приоритетные проблемы и определить области, в которых необходима помощь с европейской стороны.Премьер-министр также заявила, что поддержка Европейского Союза имеет решающее значение для обеспечения безопасности и энергетической независимости нашей страны.Со своей стороны Кадри Симсон подчеркнула важность продвижения в реализации проектов, которые будут способствовать повышению уровня энергетической безопасности Молдовы, и выразила готовность ЕС оказать необходимую поддержку в преодолении газового кризиса.Корабль "Прогресс", украшенный хохломой, вывели на орбитуРакета-носитель "Союз-2.1а", украшенная хохломой, успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту, тот взял курс на МКС, передает РИА Новости."Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор во время трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос".В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода она была украшена узорами под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне были наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени ракеты. Кроме того, на второй ступени размещался стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.Это был 18-й российский космический запуск в 2021 году.Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.Ситуация с COVID-19Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет 244 миллиона.К 8.40 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 244 миллиона 999 тысяч 707. Из них 4 971 588 скончались. Применены свыше 6 885 664 085 доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (45 703 978). Следом идут Индия (34 215 653) и Бразилия (21 766 168).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 8 220 975 случаев заражения, в Турции – 7 935 977, на Украине – 2 957 359, в Румынии – 1 602 830.В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 1826 новых случаев инфицирования COVID-19.За 24 часа от вызванных коронавирусом осложнений в Молдове умерло 43 человека. Общее число скончавшихся на данный момент – 7619.

https://ru.sputnik.md/20211027/gazprom-delegatsia-moldova-45961316.html

https://ru.sputnik.md/20211027/v-rossii-odobrili-odnovremennuyu-vaktsinatsiyu-ot-koronavirusa-i-grippa-45935077.html

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