https://ru.sputnik.md/20211028/polskaya-pgnig-prosit-gazprom-o-snizhenii-tseny-na-gaz-45984308.html

Польская PGNiG просит "Газпром" о снижении цены на газ

Польская PGNiG просит "Газпром" о снижении цены на газ

Компания, продающая газ Молдове, попросила "Газпром" снизить цену на газ

2021-10-28T16:02+0300

2021-10-28T16:02+0300

2021-10-28T16:10+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Польский нефтегазовый концерн PGNiG направил в "Газпром" и "Газпром экспорт" письмо с просьбой снизить цену поставляемого в Польшу газа. Об этом сообщила пресс-служба польской компании, сообщает РИА Новости.Правительство Молдовы в понедельник, 25 октября, подписало контракт на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG. Также копания была в числе выигравших третий тендер на поставку газа в Молдову совместно с швейцарской DXT Commodities в среду, 27 октября.В PGNiG заявили, что запрос, который был направлен в "Газпром" в четверг, обоснован "беспрецедентным ростом цен на природный газ" на европейском оптовом рынке."28 октября 2021 года PGNiG направил ПАО "Газпром" и OOO " Газпром экспорт" письмо, которое модифицирует заявление PGNiG от февраля 2020 года об изменении цены газа, поставляемого в рамках договора купли-продажи природного газа в Польшу от 25 сентября 1996 года (так называемый Ямальский контракт), в сторону ее снижения так, чтобы в процессе пересмотра могла быть учтена текущая ситуация на рынке", – говорится в заявлении компании.Глава PGNiG Павел Маевский рассчитывает, что усилия компании "могут привести к изменению цены на газ, получаемый PGNiG у "Газпрома" с 1 ноября 2021 года".Долгосрочное соглашение между PGNiG и "Газпромом" предусматривает поставки в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа в год, при этом PGNiG обязана купить не менее 8,7 миллиарда кубометров газа в год. Данный контракт действует до конца 2022 года.

https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-dolg-gaz-ukraina--rumynia-45973255.html

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