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Определился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября
Определился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября
Какая компания выиграла очередной конкурс на поставку газа в Молдову
2021-10-28T20:27+0300
2021-10-28T20:27+0300
экономика
молдова
закупка
конкурс
газ
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Очередной тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграла украинская компания "Нафтогаз". Об этом в четверг сообщило Агентство публичной собственности.Цена и объемы закупаемого у "Нафтогаза" топлива не раскрываются.Агентство публичной собственности также сообщает, что объемы, закупленные в первые три дня торгов уже доставлены в Молдову.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
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молдова, закупка, конкурс, газ

Определился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября

20:27 28.10.2021
© Sputnik / Александр КряжевОгнеопасно
Огнеопасно - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Александр Кряжев
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
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Власти республики продолжают искать на мировом рынке альтернативу поставкам от "Газпрома".
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Очередной тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграла украинская компания "Нафтогаз".
Об этом в четверг сообщило Агентство публичной собственности.

"Уточняем, что торги, инициированные Energocom, ставят целью приобретение определенного количества газа для поддержания необходимого давления в газотранспортной системе Молдовы. Мера предпринята в связи с тем, что республика не получает от "Газпрома" нужного количества газа", – заявили в Агентстве.

Цена и объемы закупаемого у "Нафтогаза" топлива не раскрываются.
Агентство публичной собственности также сообщает, что объемы, закупленные в первые три дня торгов уже доставлены в Молдову.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
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