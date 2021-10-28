https://ru.sputnik.md/20211028/prognoz-pogody-45959467.html

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло и без дождей

Самый точный прогноз погоды: все еще тепло и без дождей

Самый точный прогноз погоды: ожидаются теплые дни

2021-10-28T07:00+0300

2021-10-28T07:00+0300

2021-10-28T07:00+0300

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 октября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков.Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +15 до +20 градусов по Цельсию, ночью ожидается от 0 до +5 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 октября: ночью – от +1 до +3, днем – от +15 до +18 градусов.29 октября в стране сохранится похожий температурный режим, днем ожидается до +20, ночью до +6. Такой температурный режим продержится до 3 ноября. На все ближайшие дни метеорологи прогнозируют отсутствие осадков.Праздники и народные приметыВ этот день православные празднуют день памяти Ефима Благочестивого или аскета Евфимия Солунского. Его также называли днем Ефимия-льняницы, потому что в этот день мяли и трепали лен.По народным поверьям, в день Ефима Осеннего корни растений смыкаются с землей, насекомые прячутся под землю и вся природа засыпает. В народе этот день также называли Пчельником, потому что пчеловоды готовили ульи к зимовке.На Ефима Осеннего среди мужчин было принято валять валенки, ремонтировать сельскохозяйственный инвентарь, готовить сани. Среди женщин – трепать лен, а результаты работы показывать всей деревне, чтобы выбрать лучшую работницу.Считалось, что в этот день в дом возвращается нечистая сила, которая уходила на лето. Среди таких злых духов самой известной является кикимора. Она путает нитки в ткацких станках, бьет посуду, портит еду, пугает девушек. Кикимора любит садиться возле ткачих. Чтобы ее прогнать, девушка должна была перекреститься и обратиться за помощью к Ефиму Благочестивому.

https://ru.sputnik.md/20210929/pravoslavnyy-kalendar-samye-vazhnye-prazdniki-oktyabrya-45136543.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

прогноз погоды, погода, народные приметы