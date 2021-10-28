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Гаврилица: наметился прогресс в переговорах Молдовы с "Газпромом"
Гаврилица: наметился прогресс в переговорах Молдовы с "Газпромом"
Премьер Молдовы сообщила некоторые детали о текущих переговорах в Санкт-Петербурге.
2021-10-28T16:31+0300
2021-10-28T16:31+0300
общество
в молдове
молдова
газпром
поставки газа
наталья гаврилица
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом" по контракту на поставку природного газа, наметился определенный прогресс, сообщила в четверг премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем. "Вице-премьер Андрей Спыну в эти дни находится в Санкт-Петербурге, переговоры проходят, наметился определенный прогресс", – уточнила премьер.По ее словам, "Молдова заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом" по цене на природный газ, которую может себе позволить". Как подчеркнула Гаврилица, энергетический кризис актуален не только для Молдовы: огромный рост цен на газ ударил по многим европейским странам.В связи с этим, как добавила Гаврилица, Молдова хочет найти другие альтернативы на длительное время."Для нас очень важно найти решение на короткий срок и иметь необходимые финансовые возможности, чтобы найти решение на средние сроки", – уточнила Гаврилица.Она объяснила, что в данный момент ни одна страна, даже самая богатая, не получает полный объем природного газа со спотового рынка из-за высоких цен на голубое топливо. Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-sozvala-sovbez-svyazi-energeticheskim-krizisom-45980347.html
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в молдове, молдова, газпром, поставки газа, наталья гаврилица, андрей спыну

Гаврилица: наметился прогресс в переговорах Молдовы с "Газпромом"

16:31 28.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Премьер Молдовы сообщила некоторые детали о текущих переговорах в Санкт-Петербурге.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. В Санкт-Петербурге продолжаются переговоры с "Газпромом" по контракту на поставку природного газа, наметился определенный прогресс, сообщила в четверг премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица на совместном брифинге в Брюсселе с представителем Евросоюза по иностранным делам и политики безопасности Жозепом Боррелем.
"Вице-премьер Андрей Спыну в эти дни находится в Санкт-Петербурге, переговоры проходят, наметился определенный прогресс", – уточнила премьер.
По ее словам, "Молдова заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом" по цене на природный газ, которую может себе позволить".

"У нас много лет были деловые отношения с "Газпромом" и мы были надежными партнерами все это время. Мы ожидаем прагматичных переговоров, основанных на экономических и торговых интересах. Надеемся что это произойдет", – пояснила премьер.

Как подчеркнула Гаврилица, энергетический кризис актуален не только для Молдовы: огромный рост цен на газ ударил по многим европейским странам.
В связи с этим, как добавила Гаврилица, Молдова хочет найти другие альтернативы на длительное время.
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"Для нас очень важно найти решение на короткий срок и иметь необходимые финансовые возможности, чтобы найти решение на средние сроки", – уточнила Гаврилица.
Она объяснила, что в данный момент ни одна страна, даже самая богатая, не получает полный объем природного газа со спотового рынка из-за высоких цен на голубое топливо.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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