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Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа

Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа

Экономист рассказал о последствиях газового кризиса для молдавской промышленности и как они повлияют на будущее экономики

2021-10-28T08:00+0300

2021-10-28T08:00+0300

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Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа

Промышленность Молдовы потребляет небольшие объемы газа, поскольку сама по себе не сильно развита. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.После введенного парламентом Молдовы 22 октября 30-дневного режима чрезвычайного положения, Комиссия по ЧП республики получила право устанавливать ускоренный режим закупки газа на средства из государственного бюджета, вводить режим нормированного потребления газа и других энергоресурсов и принимать решения, позволяющие поставщикам транспортировать и распределять природный газ по Молдове.В качестве примера негативного влияния на развитие экономики страны, Гырбу привел производителей цемента и металлургический завод в Приднестровье."Так или иначе с этим нужно считаться и находить выходы, ведь эта проблема существует не только в Республике Молдова, но и в экономиках всех стран, поскольку такого роста стоимости природного газа никто не ожидал", – заключил собеседник.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, молдова, газ, производитель