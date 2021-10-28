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Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа
Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа
Экономист рассказал о последствиях газового кризиса для молдавской промышленности и как они повлияют на будущее экономики
2021-10-28T08:00+0300
2021-10-28T08:00+0300
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Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа
Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа
Промышленность Молдовы потребляет небольшие объемы газа, поскольку сама по себе не сильно развита. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.После введенного парламентом Молдовы 22 октября 30-дневного режима чрезвычайного положения, Комиссия по ЧП республики получила право устанавливать ускоренный режим закупки газа на средства из государственного бюджета, вводить режим нормированного потребления газа и других энергоресурсов и принимать решения, позволяющие поставщикам транспортировать и распределять природный газ по Молдове.В качестве примера негативного влияния на развитие экономики страны, Гырбу привел производителей цемента и металлургический завод в Приднестровье."Так или иначе с этим нужно считаться и находить выходы, ведь эта проблема существует не только в Республике Молдова, но и в экономиках всех стран, поскольку такого роста стоимости природного газа никто не ожидал", – заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа

08:00 28.10.2021
Радио
Гырбу: некоторые производители в Молдове уже не работают из-за проблемы газа
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Экономист рассказал о последствиях газового кризиса для молдавской промышленности и объяснил, как проблема энергетики повлияет на будущее экономики.
Промышленность Молдовы потребляет небольшие объемы газа, поскольку сама по себе не сильно развита. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Виорел Гырбу.
После введенного парламентом Молдовы 22 октября 30-дневного режима чрезвычайного положения, Комиссия по ЧП республики получила право устанавливать ускоренный режим закупки газа на средства из государственного бюджета, вводить режим нормированного потребления газа и других энергоресурсов и принимать решения, позволяющие поставщикам транспортировать и распределять природный газ по Молдове.

"Разумеется, изменение тарифов и резкое увеличение стоимости природного газа повлияют на развитие молдавской экономики – некоторые производители уже приостановили свою деятельность", – рассказал эксперт.

В качестве примера негативного влияния на развитие экономики страны, Гырбу привел производителей цемента и металлургический завод в Приднестровье.
"Так или иначе с этим нужно считаться и находить выходы, ведь эта проблема существует не только в Республике Молдова, но и в экономиках всех стран, поскольку такого роста стоимости природного газа никто не ожидал", – заключил собеседник.
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