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Миссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль
Миссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль
В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода боковые блоки ее первой и третьей ступени украсили узорами под хохлому.
2021-10-28T22:43+0300
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По информации Роскосмоса, грузовой корабль "Прогресс" доставит на Международную космическую станцию (МКС) порядка полутора тонн различных грузов, в том числе топливо, питьевую воду, сжатый воздух, оборудование для научных экспериментов, а также одежду и продукты питания для членов экипажа.Нынешний запуск – не просто очередная отправка грузов, необходимых на МКС. Сама ракета была необычной. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода боковые блоки ее первой и третьей ступени украсили узорами под хохлому. Кроме того, на второй ступени разместился стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также на ракете имелась наклейка "180 лет Сбербанку".После выхода на околоземную орбиту корабль начал двухдневный автономный полет к МКС. Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента станции ожидается 30 октября в 4.34 по московскому времени.
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Миссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль

22:43 28.10.2021
© Ruptly / NASA TV
Ракета с грузом для космонавтов на МКС стартовала с Байконура в ночь на 28 октября.
По информации Роскосмоса, грузовой корабль "Прогресс" доставит на Международную космическую станцию (МКС) порядка полутора тонн различных грузов, в том числе топливо, питьевую воду, сжатый воздух, оборудование для научных экспериментов, а также одежду и продукты питания для членов экипажа.
Нынешний запуск – не просто очередная отправка грузов, необходимых на МКС. Сама ракета была необычной. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода боковые блоки ее первой и третьей ступени украсили узорами под хохлому. Кроме того, на второй ступени разместился стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода. Также на ракете имелась наклейка "180 лет Сбербанку".
После выхода на околоземную орбиту корабль начал двухдневный автономный полет к МКС. Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента станции ожидается 30 октября в 4.34 по московскому времени.
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