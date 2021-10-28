https://ru.sputnik.md/20211028/rezultaty-issledovaniy-sputnik-dety-45985251.html

Стали известны результаты исследований "Спутника V" для детей

Стали известны результаты исследований "Спутника V" для детей

Вакцина от коронавируса "Спутник V" после первого этапа научных исследований показала высокую эффективность и безопасность для детей

2021-10-28T23:21+0300

2021-10-28T23:21+0300

2021-10-28T23:21+0300

коронавирус

результаты

исследования

вакцина

дети

спутник v

россия

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" после первого этапа научных исследований показала высокую эффективность и безопасность для детей, передает РИА Новости.Уточняется, что вакцина формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.Исследования о возможности безопасного использования "Спутника V" для детей проходят в Москве. В первом этапе исследования приняло участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12-17 лет. Добровольцы прошли полную иммунизацию, то есть получили оба компонента вакцины. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых."Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы",- говорится в сообщении.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.

https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html

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результаты, исследования, вакцина, дети, спутник v, россия