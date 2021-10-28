Коронавирус
Стали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
© Sputnik / Владимир Трефилов/
В первом этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" после первого этапа научных исследований показала высокую эффективность и безопасность для детей, передает РИА Новости.
Уточняется, что вакцина формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.
Исследования о возможности безопасного использования "Спутника V" для детей проходят в Москве. В первом этапе исследования приняло участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12-17 лет. Добровольцы прошли полную иммунизацию, то есть получили оба компонента вакцины. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.
"Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы",- говорится в сообщении.
Исследования о возможности безопасного использования "Спутника V" для детей проходят в Москве. В первом этапе исследования приняло участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12-17 лет. Добровольцы прошли полную иммунизацию, то есть получили оба компонента вакцины. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.
"Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы",- говорится в сообщении.
18 октября, 23:16
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.