Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211028/rezultaty-issledovaniy-sputnik-dety-45985251.html
Стали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
Стали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
Вакцина от коронавируса "Спутник V" после первого этапа научных исследований показала высокую эффективность и безопасность для детей
2021-10-28T23:21+0300
2021-10-28T23:21+0300
коронавирус
результаты
исследования
вакцина
дети
спутник v
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/16/33732383_0:0:3079:1731_1920x0_80_0_0_96d52a0c0dfa1c9e587c8fde8a8b9604.jpg
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" после первого этапа научных исследований показала высокую эффективность и безопасность для детей, передает РИА Новости.Уточняется, что вакцина формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.Исследования о возможности безопасного использования "Спутника V" для детей проходят в Москве. В первом этапе исследования приняло участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12-17 лет. Добровольцы прошли полную иммунизацию, то есть получили оба компонента вакцины. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых."Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы",- говорится в сообщении.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
https://ru.sputnik.md/20211018/vrach-otlichie-vaktsina-covid-19-dety-45667844.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/16/33732383_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8e1d04001efcbafbc8a7ee9a4203731e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
результаты, исследования, вакцина, дети, спутник v, россия

Стали известны результаты исследований "Спутника V" для детей

23:21 28.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкSputnik V
Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
/
Перейти в фотобанк
В первом этапе исследования приняло участие 99 несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Вакцина от коронавируса "Спутник V" после первого этапа научных исследований показала высокую эффективность и безопасность для детей, передает РИА Новости.
Уточняется, что вакцина формирует хороший поствакцинальный клеточный иммунитет.

Исследования о возможности безопасного использования "Спутника V" для детей проходят в Москве. В первом этапе исследования приняло участие 56 мальчиков и 43 девочки в возрасте 12-17 лет. Добровольцы прошли полную иммунизацию, то есть получили оба компонента вакцины. Объем введенного препарата составляет 1/10 или 1/5 от иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых.

"Результаты первого этапа исследования позволяют сделать заключения: двукратная вакцинация добровольцев вакциной как 1/10, так и 1/5 иммунизирующей дозы, ориентированной на взрослых, способна приводить к формированию хорошего поствакцинального клеточного иммунитета; препарат показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности; показатели безопасности и иммуногенности превосходят таковые у взрослых участников аналогичного исследования 1-2 фазы",- говорится в сообщении.
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
Коронавирус
Врач назвал главное отличие вакцины от COVID-19 для детей
18 октября, 23:16
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 29 октября
ВчераГражданка Молдовы помогала сирийцам попасть в ЕС за 13 тысяч евро
ВчераМИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии
ВчераСтали известны результаты исследований "Спутника V" для детей
ВчераМэрия Кишинева открыла счета для погорельцев из мансарды на Буюканах
ВчераМиссия на МКС: ракета, расписанная под хохлому, вывела на орбиту корабль
ВчераКурс валют на пятницу: доллар и евро дешевеют
ВчераСанду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
ВчераМобильные пункты вакцинации начали работу в Комрате
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераТаможня Молдовы представила хронологию событий инцидента со скрипкой Страдивари
ВчераМолдова продолжает переговоры с руководством "Газпрома"
ВчераОпределился еще один поставщик газа в Молдову: кто выиграл конкурс 28 октября
ВчераЗахарова об акте героизации в Кишиневе нацистских преступников
ВчераСанду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"
ВчераЭпидемиолог о новых ограничениях из-за COVID: это какая-то имитация борьбы
ВчераРешение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
ВчераСанду рассказала, при каких условиях она совершит визит в Россию
ВчераВ ЕС заявили о "политическом давлении" "Газпрома" на Молдову
ВчераСпециально для СНГ: Россотрудничество продлевает прием абитуриентов до 25 ноября