https://ru.sputnik.md/20211028/rossiya-peregovory-gaz-vred-moldova-45977966.html
Россия не собирается проводить переговоры по газу во вред Молдове
Россия не собирается проводить переговоры по газу во вред Молдове
Россия не собирается проводить переговоры по газу во вред Молдове
2021-10-28T13:21+0300
2021-10-28T13:21+0300
2021-10-28T14:23+0300
в молдове
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поставки газа
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Переговоры между Россией и Молдовой о поставках газа не ведутся с целью нанести вред республике, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин."Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдове не собирается делать", - заявил он в беседе с агентством на полях экономического форума в Вероне.В Санкт-Петербурге 27 октября состоялась встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну. В ходе встречи стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдову и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза".Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.
https://ru.sputnik.md/20211027/gazprom-delegatsia-moldova-45961316.html
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-dolg-gaz-ukraina--rumynia-45973255.html
https://ru.sputnik.md/20211027/postavschik-gaz-moldova-45957802.html
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в молдове, россия, молдова, переговоры, вред, газ, поставки газа
Россия не собирается проводить переговоры по газу во вред Молдове
13:21 28.10.2021 (обновлено: 14:23 28.10.2021)
Молдова и Россия продолжают переговоры о поставках природного газа.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik.
Переговоры между Россией и Молдовой о поставках газа не ведутся с целью нанести вред республике, заявил РИА Новости
замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Переговоры идут, они либо закончатся договоренностями, и тогда они будут воплощены, либо они не закончатся договоренностями, и тогда могут быть любые сценарии, но никто это во вред Молдове не собирается делать", - заявил он в беседе с агентством на полях экономического форума в Вероне.
В Санкт-Петербурге 27 октября состоялась встреча главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну. В ходе встречи стороны продолжили переговоры по условиям нового контракта на поставку российского газа в Молдову и текущим вопросам взаимодействия "Газпрома" и "Молдовагаза".
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol.