https://ru.sputnik.md/20211028/rossotrudnichestvo-priem-abiturienty-45990692.html

Специально для СНГ: Россотрудничество продлевает прием абитуриентов до 25 ноября

Специально для СНГ: Россотрудничество продлевает прием абитуриентов до 25 ноября

Объем квотных мест в 2022/2023 учебном году составляет 23 тысячи мест. Приоритетом для агентства остаются страны-члены СНГ.

2021-10-28T17:54+0300

2021-10-28T17:54+0300

2021-10-28T17:56+0300

общество

россотрудничество

абитуриенты

прием

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https://education-in-russia.com/Федеральное агентство "Россотрудничество" продлевает приемную кампанию для абитуриентов из СНГ. Подать документы на бесплатное обучение в российских вузах по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, ординатуры и аспирантуры можно до 25 ноября. О том, как можно подать заявку на получение квоты – в материале Данары Курмановой для Sputnik.Ранее агентство сообщало, что отбор иностранцев будет длиться до 1 ноября. Однако, учитывая проблемы, с которыми поступающие сталкиваются в пандемию, "Россотрудничество" решило продлить прием почти на месяц, объяснил Sputnik заместитель руководителя агентства Павел Шевцов."Подать заявку на получение квоты можно онлайн, на сайте education-in-russia.com. С одной стороны, это удобно, потому что не нужно никуда ездить специально, чтобы подавать документы, особенно в условиях коронавирусных ограничений, которые в каждой стране разные, - пояснил Шевцов. – Но с другой – в некоторых регионах есть проблемы с доступом к интернету, а форму нужно заполнить онлайн. Чтобы поступающие могли спокойно все оформить, агентство идет им навстречу".Объем квотных мест в 2022/2023 учебном году составляет 23 тысячи мест. Приоритетом для агентства остаются страны-члены СНГ. Как ранее сообщал руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков, по результатам прошлого приема 30% из 80 тысяч заявок поступили именно из стран ближнего зарубежья.Точное количество заявок на новый учебный год неизвестно, потому что прием еще идет. Однако "Россотрудничество" уже может выделить государства, из которых заявки на обучение в России поступают чаще всего, говорит Павел Шевцов.Замыкают пятерку стран-лидеров Беларусь и Узбекистан. В целом абитуриенты из СНГ претендуют в основном на бесплатную учебу по программе бакалавриата – заявки на это направление подали 58,6% поступающих из стран Содружества.Как и в прошлом году, школьники из СНГ чаще всего стремятся осваивать в России медицинские специальности, сообщили в пресс-службе агентства. В тройку наиболее востребованных направлений, по промежуточной оценке приемной кампании, вошли лечебное дело, экономика и стоматология.

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россотрудничество, абитуриенты, прием