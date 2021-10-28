https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-dolgosrochnyy-kontrakt-gazprom-45994313.html

Санду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"

Санду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"

Президент Молдовы рассказала, какой контракт с "Газпромом" должна заключить страна.

2021-10-28T19:40+0300

2021-10-28T19:40+0300

2021-10-28T19:40+0300

молдова

переговоры

контракт

майя санду

газ

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре. Об этом рассказала на брифинге президент Майя Санду.В четверг в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром" по заключению договора на поставку газа.Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа."Правительство хочет хорошую цену для граждан. От этой цены зависит и возможность предприятий производить конкурентоспособную продукцию", – сказала СандуПо ее словам, из-за того, что в октябре Молдова получает только две трети необходимого газа от "Газпрома", страна вынуждена покупать его в других странах.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).В Санкт-Петербурге проходят переговоры главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

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молдова, переговоры, контракт, майя санду, газ