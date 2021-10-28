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https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-dolgosrochnyy-kontrakt-gazprom-45994313.html
Санду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"
Санду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"
Президент Молдовы рассказала, какой контракт с "Газпромом" должна заключить страна.
2021-10-28T19:40+0300
2021-10-28T19:40+0300
молдова
переговоры
контракт
майя санду
газ
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре. Об этом рассказала на брифинге президент Майя Санду.В четверг в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром" по заключению договора на поставку газа.Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа."Правительство хочет хорошую цену для граждан. От этой цены зависит и возможность предприятий производить конкурентоспособную продукцию", – сказала СандуПо ее словам, из-за того, что в октябре Молдова получает только две трети необходимого газа от "Газпрома", страна вынуждена покупать его в других странах.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).В Санкт-Петербурге проходят переговоры главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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Евгений Чебан
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молдова, переговоры, контракт, майя санду, газ

Санду: мы рассчитываем на выгодный долгосрочный контракт с "Газпромом"

19:40 28.10.2021
© Sputnik / Mihai CarausБрифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности
Брифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Президент Молдовы рассказала, какие меры предпринимаются для того, чтобы вывести страну из газового кризиса.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре. Об этом рассказала на брифинге президент Майя Санду.
В четверг в Санкт-Петербурге продолжаются переговоры молдавской делегации с руководством ПАО "Газпром" по заключению договора на поставку газа.

"В эти недели правительство, президентура и парламент работали вместе, чтобы найти выход. Я провела телефонные переговоры с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком с тем, чтобы способствовать заключению выгодного контракта с Газпромом", – заявила Санду.

Она отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.
"Правительство хочет хорошую цену для граждан. От этой цены зависит и возможность предприятий производить конкурентоспособную продукцию", – сказала Санду
По ее словам, из-за того, что в октябре Молдова получает только две трети необходимого газа от "Газпрома", страна вынуждена покупать его в других странах.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
В Санкт-Петербурге проходят переговоры главы ПАО "Газпром" Алексея Миллера c вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Республики Молдова Андреем Спыну и председателем правления АО "Молдовагаз" Вадимом Чебаном.

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
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Парламент ввел чрезвычайное положение в Молдове
22 октября, 15:30
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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