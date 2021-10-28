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Парламент Молдовы проводит заседание
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https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-sozvala-sovbez-svyazi-energeticheskim-krizisom-45980347.html
Санду созвала заседание Совбеза по энергетической безопасности страны
Санду созвала заседание Совбеза по энергетической безопасности страны
На заседании заслушают учреждения, отвечающие за энергетическую безопасность.
2021-10-28T14:06+0300
2021-10-28T14:33+0300
в молдове
общество
молдова
майя санду
высший совет безопасности
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КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала Высший Совет безопасности в связи с энергетическим кризисом в стране, сообщили в администрации главы государства. "В ходе встречи будет рассмотрена ситуация с энергетической безопасностью страны. В этом контексте будут заслушаны соответствующие учреждения", - говорится в сообщении. Так, заседание пройдет в четверг, 28 октября, в 15.00. После заседания, в 17.00 президент выступит с оперативным брифингом. Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211028/moldova-dolg-gaz-ukraina--rumynia-45973255.html
https://ru.sputnik.md/20211028/ion-cheban-predlozhil-otklyuchit-ot-tepla-pravitelstvo-parlament-i-ministerstva-45965608.html
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в молдове, молдова, майя санду, высший совет безопасности

Санду созвала заседание Совбеза по энергетической безопасности страны

14:06 28.10.2021 (обновлено: 14:33 28.10.2021)
© Sputnik / Anatolii KiriakПрезидент Молдовы Майя Санду
Президент Молдовы Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
На заседании заслушают учреждения, отвечающие за энергетическую безопасность.
КИШИНЕВ, 28 окт - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду созвала Высший Совет безопасности в связи с энергетическим кризисом в стране, сообщили в администрации главы государства.
"В ходе встречи будет рассмотрена ситуация с энергетической безопасностью страны. В этом контексте будут заслушаны соответствующие учреждения", - говорится в сообщении.
Так, заседание пройдет в четверг, 28 октября, в 15.00.
После заседания, в 17.00 президент выступит с оперативным брифингом.
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12:05

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
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По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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