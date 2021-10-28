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Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
Президент Молдовы Майя Санду рассказала, при каких условиях возможна ее встреча с лидером России Владимиром Путиным
2021-10-28T22:00+0300
2021-10-28T22:15+0300
видео
в молдове
россия
майя санду
визит
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Прежде чем совершить визит в Россию, должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки. Так ответила президент Молдовы Майя Санду на вопрос о ее визите в Москву и встрече с лидером России Владимиром Путиным. Подробности – в нашем видео.Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду&gt;&gt;&gt;В четверг президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос энергетической безопасности республики. По его итогам Санду заявила, что правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре.
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в молдове, россия, майя санду, визит, видео

Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию

22:00 28.10.2021 (обновлено: 22:15 28.10.2021)
© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
Глава государства ответила на вопрос журналистов, запланирован ли у нее визит в Москву. Президент Молдовы также объяснила, почему еще не совершила поездку в Россию.
Прежде чем совершить визит в Россию, должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки. Так ответила президент Молдовы Майя Санду на вопрос о ее визите в Москву и встрече с лидером России Владимиром Путиным. Подробности – в нашем видео.
Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду>>>
В четверг президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос энергетической безопасности республики. По его итогам Санду заявила, что правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре.
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