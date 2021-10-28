https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-rossiya-45996598.html
Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
Президент Молдовы Майя Санду рассказала, при каких условиях возможна ее встреча с лидером России Владимиром Путиным
2021-10-28T22:00+0300
2021-10-28T22:00+0300
2021-10-28T22:15+0300
видео
в молдове
россия
майя санду
визит
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Прежде чем совершить визит в Россию, должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки. Так ответила президент Молдовы Майя Санду на вопрос о ее визите в Москву и встрече с лидером России Владимиром Путиным. Подробности – в нашем видео.Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду>>>В четверг президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос энергетической безопасности республики. По его итогам Санду заявила, что правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, россия, майя санду, визит, видео
Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию
22:00 28.10.2021 (обновлено: 22:15 28.10.2021)
Глава государства ответила на вопрос журналистов, запланирован ли у нее визит в Москву. Президент Молдовы также объяснила, почему еще не совершила поездку в Россию.
Прежде чем совершить визит в Россию, должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки. Так ответила президент Молдовы Майя Санду на вопрос о ее визите в Москву и встрече с лидером России Владимиром Путиным. Подробности – в нашем видео.
В четверг президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос энергетической безопасности республики. По его итогам Санду заявила, что правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре.