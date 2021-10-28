https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-rossiya-45996598.html

Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию

Санду ответила, почему до сих пор не состоялся ее визит в Россию

Президент Молдовы Майя Санду рассказала, при каких условиях возможна ее встреча с лидером России Владимиром Путиным

2021-10-28T22:00+0300

2021-10-28T22:00+0300

2021-10-28T22:15+0300

видео

в молдове

россия

майя санду

визит

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0a/1c/45996102_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c340a23ab0cb981299fc7817ec288649.jpg

Прежде чем совершить визит в Россию, должен быть достигнут прогресс в решении вопросов двусторонней повестки. Так ответила президент Молдовы Майя Санду на вопрос о ее визите в Москву и встрече с лидером России Владимиром Путиным. Подробности – в нашем видео.Козак сообщил, когда может состояться встреча Путина и Санду>>>В четверг президент Молдовы созвала заседание Высшего совета безопасности, в ходе которого обсуждался вопрос энергетической безопасности республики. По его итогам Санду заявила, что правительство Молдовы делает все возможное, чтобы заключить новый долгосрочный контракт с "Газпромом", а закупки от других поставщиков – вынужденная мера из-за нехватки газа, поставляемого "Газпромом" в октябре.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

в молдове, россия, майя санду, визит, видео