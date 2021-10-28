https://ru.sputnik.md/20211028/sovbez-raskhod-gaza-otoplenie-45991950.html

Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление

Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление

Госучреждениям рекомендовано снизить расход газа, больницам - подготовить альтернативные источники энергии.

2021-10-28T18:33+0300

2021-10-28T18:33+0300

2021-10-28T18:35+0300

майя санду

совбез

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Совет безопасности Молдовы рекомендует обеспечить медучреждения альтернативными источниками энергии, а также оптимизировать потребление газа для отопления публичных учреждений. Об этих решениях рассказала на брифинге президент майя Санду.Совбез порекомендовал комиссии по чрезвычайному положению предпринять ряд мер:По словам Санду, нынешний энергетический кризис спровоцирован аномально высокими ценами на энергоресурсы.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.

https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html

https://ru.sputnik.md/20211028/progress-peregovory-moldova-gazprom-45985025.html

https://ru.sputnik.md/20211028/rossiya-peregovory-gaz-vred-moldova-45977966.html

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майя санду, совбез, в молдове, молдова