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https://ru.sputnik.md/20211028/sovbez-raskhod-gaza-otoplenie-45991950.html
Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
Госучреждениям рекомендовано снизить расход газа, больницам - подготовить альтернативные источники энергии.
2021-10-28T18:33+0300
2021-10-28T18:35+0300
майя санду
совбез
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Совет безопасности Молдовы рекомендует обеспечить медучреждения альтернативными источниками энергии, а также оптимизировать потребление газа для отопления публичных учреждений. Об этих решениях рассказала на брифинге президент майя Санду.Совбез порекомендовал комиссии по чрезвычайному положению предпринять ряд мер:По словам Санду, нынешний энергетический кризис спровоцирован аномально высокими ценами на энергоресурсы.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html
https://ru.sputnik.md/20211028/progress-peregovory-moldova-gazprom-45985025.html
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Евгений Чебан
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майя санду, совбез, в молдове, молдова

Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление

18:33 28.10.2021 (обновлено: 18:35 28.10.2021)
© Sputnik / Mihai CarausБрифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности
Брифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Госучреждениям рекомендовано снизить расход газа, больницам – подготовить альтернативные источники энергии.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Совет безопасности Молдовы рекомендует обеспечить медучреждения альтернативными источниками энергии, а также оптимизировать потребление газа для отопления публичных учреждений. Об этих решениях рассказала на брифинге президент майя Санду.

“Мы заслушали руководителей многих учреждений о том, как они функционируют во время кризиса. Как президент я попросила помощи у партнеров Республики Молдова. У нас много друзей. Поэтому, я уверена, мы выйдем из этого кризиса”, – заявила Санду.

Совбез порекомендовал комиссии по чрезвычайному положению предпринять ряд мер:
обеспечить медицинские учреждения альтернативными источниками энергии или другим оборудованием для обеспечения дееспособности учреждений;
оптимизировать потребление газа для производства теплоэнергии в публичных учреждениях;
принять меры для того, чтобы ТЭЦ были обеспечены горючим в необходимом количестве;
создать механизмы закупки мазута, чтобы обеспечить необходимые запасы для производства тепла.
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По словам Санду, нынешний энергетический кризис спровоцирован аномально высокими ценами на энергоресурсы.

“Не мы создали этот кризис, но мы должны пройти его достойно как единый народ. Я призываю вас к национальной солидарности. За зимой, полной вызовов, придет весна развития”, – заявила Санду.

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
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Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
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По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
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