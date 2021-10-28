https://ru.sputnik.md/20211028/sovbez-raskhod-gaza-otoplenie-45991950.html
Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
Госучреждениям рекомендовано снизить расход газа, больницам - подготовить альтернативные источники энергии.
2021-10-28T18:33+0300
2021-10-28T18:33+0300
2021-10-28T18:35+0300
майя санду
совбез
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Совет безопасности Молдовы рекомендует обеспечить медучреждения альтернативными источниками энергии, а также оптимизировать потребление газа для отопления публичных учреждений. Об этих решениях рассказала на брифинге президент майя Санду.Совбез порекомендовал комиссии по чрезвычайному положению предпринять ряд мер:По словам Санду, нынешний энергетический кризис спровоцирован аномально высокими ценами на энергоресурсы.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата.В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.
https://ru.sputnik.md/20211022/parlament-chrezvychaynoe-polozheniye-moldova-45796404.html
https://ru.sputnik.md/20211028/progress-peregovory-moldova-gazprom-45985025.html
https://ru.sputnik.md/20211028/rossiya-peregovory-gaz-vred-moldova-45977966.html
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майя санду, совбез, в молдове, молдова
Решение Совбеза Молдовы: госучреждения сокращают расход газа на отопление
18:33 28.10.2021 (обновлено: 18:35 28.10.2021)
Госучреждениям рекомендовано снизить расход газа, больницам – подготовить альтернативные источники энергии.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Совет безопасности Молдовы рекомендует обеспечить медучреждения альтернативными источниками энергии, а также оптимизировать потребление газа для отопления публичных учреждений. Об этих решениях рассказала на брифинге президент майя Санду.
“Мы заслушали руководителей многих учреждений о том, как они функционируют во время кризиса. Как президент я попросила помощи у партнеров Республики Молдова. У нас много друзей. Поэтому, я уверена, мы выйдем из этого кризиса”, – заявила Санду.
Совбез порекомендовал комиссии по чрезвычайному положению предпринять ряд мер:
обеспечить медицинские учреждения альтернативными источниками энергии или другим оборудованием для обеспечения дееспособности учреждений;
оптимизировать потребление газа для производства теплоэнергии в публичных учреждениях;
принять меры для того, чтобы ТЭЦ были обеспечены горючим в необходимом количестве;
создать механизмы закупки мазута, чтобы обеспечить необходимые запасы для производства тепла.
По словам Санду, нынешний энергетический кризис спровоцирован аномально высокими ценами на энергоресурсы.
“Не мы создали этот кризис, но мы должны пройти его достойно как единый народ. Я призываю вас к национальной солидарности. За зимой, полной вызовов, придет весна развития”, – заявила Санду.
Ситуация с газом в Молдове
Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
ЧП в Молдове
Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
За девять дней до введения ЧП в Молдове объявили состояние "режима тревоги" в связи с газовым кризисом, и правительство приняло решение выделить мазут из госрезерва, чтобы сократить расход газа на энергопредприятиях.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил 22 октября, что Молдова в связи с энергетическим кризисом попросила у Украины помощь в поставках газа. Киев, по его словам, согласился предоставить Молдове природный газ на условиях возврата
.
В понедельник, 25 октября, в правительстве сообщили о подписании контракта на пробную закупку одного миллиона кубометров природного газа между государственной компанией Energocom и польской компанией PGNiG.
Во вторник, 26 октября, стало известно о том, что еще один миллион кубов газа поставит в Молдову голландская компания Vitol. Третий тендер на поставку газа в Молдову, объявленный компанией Energocom, выиграли два участника: швейцарская DXT Commodities и польская государственная нефтегазовая компания PGNiG.