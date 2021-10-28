https://ru.sputnik.md/20211028/ssha-kiev-minskoe-soglashenie-otvet-donbass-45971953.html

США выталкивают Киев из Минского соглашения: чем ответит Донбасс

США выталкивают Киев из Минского соглашения: чем ответит Донбасс

Провокационные артиллерийские и авиационные удары ВСУ в Донбассе с применением беспилотника "Байрактар" – демонстрация безрассудства Вашингтона и Киева... 28.10.2021, Sputnik Молдова

2021-10-28T14:58+0300

2021-10-28T14:58+0300

2021-10-28T14:58+0300

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Нарушив перемирие в Донбассе серией артиллерийских обстрелов, ВСУ пошли дальше, и 26 октября впервые применили ударный дрон Bayraktar TB-2 турецкого производства. Украинский Генштаб оперативно расписался в попытке дестабилизации – опубликовал видео – без пострадавших. Киев замер в ожидании ответного удара и сокрушительных антироссийских санкций Запада.Здесь вашингтонские сценаристы просчитались, провокация ВСУ выглядела достаточно прозрачной, Донбасс взял паузу для взвешенного реагирования. Столь же хладнокровно анализирует ситуацию Россия. И скорее сирийские повстанцы еще раз ударят своими беспилотниками по американской военной базе в оккупированной зоне Эт-Танф, чем донбасские шахтеры экспромтом – по Банковской. Вооруженная борьба на востоке Украины развивается не в голливудских традициях "про индейцев".По Минским соглашениям, авиации в небе Донбасса быть не должно (кроме наблюдательных дронов миссии ОБСЕ). "Байрактар-шоу" от ВСУ плохо маскирует реальность, в которой Вашингтон использует Киев как примитивный инструмент для "убийства" неудобного американцам газопровода "Северный поток-2", а украинскую территорию – для противостояния США и НАТО с Россией.Украина после цветной революции 2014 года находится под внешним управлением, полностью зависит от подачек или команд США и ЕС. Каждое заметное движение ВСУ и СБУ санкционирует Вашингтон. Собственно, обострение в Донбассе и недавний визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев взаимосвязаны. Американцы подталкивают Киев к "игре на обострение" – с дополнительными поставками ВСУ противотанковых комплексов Javelin на 60 миллионов долларов, с угрозами "направить" на Москву оперативно-тактические ракеты.Украинские Силы спецопераций готовят партизанское движение, и принуждают мирных граждан браться за оружие. Британцы обещают помочь в грядущей битве тральщиками, авиационными противокорабельными ракетами Brimstone и даже взятием Крыма.Боевое превосходствоПосле возвращения в состав России Крымский полуостров превратился в неприступную крепость. Корабельные, береговые, авиационные силы и средства Черноморского флота возросли многократно. Зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" в Крыму контролируют небо над большей частью акватории Черного моря и воздушного пространства Украины (обнаружение целей – в радиусе 600 километров, уничтожение – на удалении до 400 километров).Новый десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии будет сформирован в Крыму к 1 декабря, это серьезная сила. С другой стороны, более 30 самолетов оперативно-тактической авиации перебазировались из Карелии, Тверской и Курской областей в Воронежскую область в рамках учений. Сюда же, поближе к украинской границе, перебазируется до конца 2021 года бомбардировочный полк Су-34.Два дальних бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 ВКС России 26 октября выполнили задачи многочасового патрулирования над нейтральными водами Черного моря, в сопровождении истребителей Су-27 Южного военного округа. Подобные полеты в Черноморском и Средиземноморском регионах российские ракетоносцы выполняют регулярно.Эскадрильи новейших штурмовиков Су-25СМ3 авиаполка на одном из полигонов ЮВО преодолели систему противовоздушной обороны, выполнили пуски управляемых ракет, стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям "противника".Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" 25 октября атаковали корабли условного противника в Черном море. Танковые подразделения бригады береговой обороны ЧФ в этот же день выполнили стрельбы на полигоне в Крыму.Корабельные группировки Черноморского флота совместно с эскадрильями армии военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Южного военного округа отрабатывают межвидовое взаимодействие в системе разведывательно-ударных комплексов – для обороны важных объектов береговой инфраструктуры Крымского полуострова. Более 20 самолетов нанесли ракетно-бомбовый удар по десанту условного противника, не допустив его высадки на крымское побережье.В ходе проверки боеготовности на юге России около 5000 десантников были подняты по тревоге, и переброшены в три субъекта РФ, включая Крым. Этот неполный срез боевой подготовки ЧФ и ЮВО во второй половине октября позволяет представить весь спектр инструментов принуждения агрессора к миру, который находится "за спиной" Донбасса.Игра с огнемСтратегические бомбардировщики ВВС США ранее провели тренировочные полеты вблизи Крыма. Два ракетоносца В-1В попытались отработать удары по объектам на полуострове, однако поднятые в воздух российские истребители Су-30СМ не позволили американцам провести тренировку.На украинской территории США и НАТО без лишнего шума создали или строят 10 военных объектов (баз) – во Львовской, Ровенской, Черниговской, Сумской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в Мариуполе и на острове Змеиный. Так, Британия строит две военно-морские базы на Черном и Азовском морях по "стандартам НАТО".Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что под вывеской учебных центров альянса на Украине могут разместить вооружения, которые могут угрожать безопасности России. Именно поэтому Москва обозначила для "партнеров" географические пределы расширения НАТО.Украина стала наиболее враждебным России государством в Восточной Европе. РФ не злоупотребляет всеми средствами принуждения, включая невоенные. И все же, в России никто не забыл, как власти Украины после государственного переворота в 2014 году начали военную операцию против нескольких миллионов русскоязычных жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. В результате боевых действий жертвами стали около 13 тысяч человек.Следственный комитет РФ за семь лет возбудил 462 уголовных дела о военных преступлениях ВСУ в Донбассе (обстрелы жилых домов и инфраструктуры из крупнокалиберной артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия), 86 подозреваемых – это украинские политики, солдаты и офицеры. Киев еще пытается вовлечь войска США и НАТО в "реинтеграцию", то есть в геноцид населения Донбасса. Отвечать в итоге придется всем.Членство Украины в Североатлантическом альянсе – смертельно опасно для всей Европы. Почетный член Атлантического Совета, заместитель Генсека НАТО в 2012-2016 годах Александр Вершбоу ранее заявил, что альянс боится спровоцировать РФ – расширение инфраструктуры НАТО на территорию Украины означает пересечение "красных линий". Брюсселю такие конфликты не нужны. Все настолько безуспешно и безнадежно, что трезвомыслящие американские читатели Newsweek рекомендовали Ллойду Остину забыть о Крыме, чтобы не потерять Аляску.Украинский лидер Владимир Зеленский утверждает, что Вашингтон – главный партнер Киева в сфере обороны и безопасности. Американский аналитический центр Heritage Foundation 22 октября оценил военный потенциал США на уровне "тройки", наименьшая оценку заслужили ВМС. Мы помним сокрушительное поражение Пентагона и НАТО в Афганистане. В действительности американская военная машина обещает украинскому народу лишь самоуничтожение и десятилетия послевоенных бедствий для выживших – по афганскому, иракскому, ливийскому или югославскому сценарию. На украинском направлении американцы стали заложниками собственной стратегии, не оставили себе иного выбора, кроме гражданской войны. Под руководством Вашингтона Киев просто обречен на эскалацию конфликта в Донбассе или где-то еще.

https://ru.sputnik.md/20210428/Sergey-Lavrov-voyny-v-Donbasse-mozhno-i-nuzhno-izbezhat-34555096.html

https://ru.sputnik.md/20210908/putin-glave-evrosovetaec-provodit-diskriminatsionnuyu-politiku-po-krymu-44589626.html

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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сша, киев, донбасс, минск, соглашение, колумнистика