https://ru.sputnik.md/20211028/v-moldove-prodlili-deystvie-chrezvychaynogo-polozheniya-v-zdravookhranenii--45966441.html

В Молдове продлили действие чрезвычайного положения в здравоохранении

В Молдове продлили действие чрезвычайного положения в здравоохранении

В республике сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.

2021-10-28T09:57+0300

2021-10-28T09:57+0300

2021-10-28T11:00+0300

коронавирус

в молдове

молдова

чрезвычайное положение

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Действие чрезвычайного положения в здравоохранении продлено до 30 ноября. Такое решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.Уточняется, что сроки действия ЧП в здравоохранении могут пересмотреть в зависимости от эпидемиологической ситуации на национальном уровне.Ранее ЧП в здравоохранении было объявлено до 31 октября. В Молдове за последние дни зарегистрировано более 300 новых случаев на 100 тысяч населения. В связи с этим на национальном уровне был введен "красный код" COVID-опасности.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля по 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Так, с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали.Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении.В Минздраве 9 сентября 2021 года снова объявили о введении ЧП в здравоохранении на национальном уровне.

https://ru.sputnik.md/20211028/moldove-mogut-prodlit-shkolnye-kanikuly-45966100.html

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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в молдове, молдова, чрезвычайное положение