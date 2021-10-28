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Юшков: "Газпром" предложил Молдове грамотную формулу ценообразования
Юшков: "Газпром" предложил Молдове грамотную формулу ценообразования
Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Юшков объяснил арифметику газовых переговоров Молдовы с РФ
2021-10-28T09:00+0300
2021-10-28T09:00+0300
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Юшков: "Газпром" предложил Молдове грамотную формулу ценообразования
Юшков: "Газпром" предложил Молдове грамотную формулу ценообразования
На переговорах о новом газовом контракте для Молдовы в Москве "Газпром" предложил не конкретную цену на 10 лет вперед с фиксированной суммой к оплате, а гибкую формулу ценообразования, по которой стоимость газа для Молдовы формируется из актуальной цены на спотовом рынке Европы минус 25%, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По мнению Юшкова, сейчас "Газпром" не готов идти с Молдовой на особые договоренности, потому что для этого нет оснований - новое руководство Молдовы взяло курс на евроинтеграцию, а это предполагает стандартный европейский договор. Такой контракт "Газпром" предлагает всем европейским компаниям, когда от спотовой цены либо делается, либо не делается определенная скидка.И в этом плане, продолжил Юшков, когда Кишинев говорит о высокой цене на газ по этой формуле, стоит напомнить цены прошлого года, когда газ стоил меньше 100 долларов за тысячу кубометров, и "Газпром" нес убытки. Если, по настоянию Кишинева, "Газпром" даст Молдове скидку в 50%, а следующим летом цены упадут до 200 долларов за тысячу кубометров, то продажа газа Молдове по 100 долларов – это на грани рентабельности."Поэтому для "Газпрома" это тоже риски, и надо понимать, что цена на газ будет постоянно меняться. Это формула ценообразования, а не жесткая цена. Ну, и по поводу долга. Речь не идет о взятке "Газпрому" для возобновления Молдове поставок. Речь идет об уже поставленном газе, за который потребитель не полностью расплатился", - заключил собеседник.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, молдова, цена, газпром, формула

Юшков: "Газпром" предложил Молдове грамотную формулу ценообразования

09:00 28.10.2021
Радио
Юшков: "Газпром" предложил Молдове грамотную формулу ценообразования
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности доступно объяснил арифметику газовых переговоров Молдовы с Россией.
На переговорах о новом газовом контракте для Молдовы в Москве "Газпром" предложил не конкретную цену на 10 лет вперед с фиксированной суммой к оплате, а гибкую формулу ценообразования, по которой стоимость газа для Молдовы формируется из актуальной цены на спотовом рынке Европы минус 25%, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова аналитик российского Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

"Предыдущий контракт был более комфортным для Кишинева, потому что он подразумевал вообще уникальную формулу, когда летом привязка была к спотовому рынку, - летом газ дешевле, а зимой, когда на спотовых рынках газ дорожает, привязка была к стоимости нефтепродуктов, и это позволяло Молдове весь год иметь очень низкую комфортную цену", - считает эксперт.

По мнению Юшкова, сейчас "Газпром" не готов идти с Молдовой на особые договоренности, потому что для этого нет оснований - новое руководство Молдовы взяло курс на евроинтеграцию, а это предполагает стандартный европейский договор.
Такой контракт "Газпром" предлагает всем европейским компаниям, когда от спотовой цены либо делается, либо не делается определенная скидка.
"Напомню, что Брюссель и Евросоюз десятилетиями настаивали на том, чтобы "Газпром" убрал нефтяную привязку из своих долгосрочных контрактов и привязывался к спотовому рынку и краткосрочным контрактам, где совсем другие цены", - рассказал эксперт.
И в этом плане, продолжил Юшков, когда Кишинев говорит о высокой цене на газ по этой формуле, стоит напомнить цены прошлого года, когда газ стоил меньше 100 долларов за тысячу кубометров, и "Газпром" нес убытки.
Если, по настоянию Кишинева, "Газпром" даст Молдове скидку в 50%, а следующим летом цены упадут до 200 долларов за тысячу кубометров, то продажа газа Молдове по 100 долларов – это на грани рентабельности.
"Поэтому для "Газпрома" это тоже риски, и надо понимать, что цена на газ будет постоянно меняться. Это формула ценообразования, а не жесткая цена. Ну, и по поводу долга. Речь не идет о взятке "Газпрому" для возобновления Молдове поставок. Речь идет об уже поставленном газе, за который потребитель не полностью расплатился", - заключил собеседник.
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