https://ru.sputnik.md/20211028/zasedanie-parlament-moldova-45956324.html

Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке

Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке

Парламент Молдовы соберется на заседание, где рассмотрит ряд законопроектов

2021-10-28T07:30+0300

2021-10-28T07:30+0300

2021-10-28T07:30+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 28 октября, в 11.00. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа после заседания постоянного бюро.Депутаты внесут в окончательном чтении поправки в Закон о региональном развитии, в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ратифицирует Соглашение о внесении изменений в Договор о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития по строительству и реабилитации дорог.В первом чтении будет рассмотрено несколько законопроектов, в том числе закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, проект ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. А также проект механизма оценки инвестиций, затрагивающих вопросы государственной безопасности.Парламентарии также рассмотрят проект решения об отставке депутата. Ранее о намерении уйти в отставку с поста депутата заявил глава ПСРМ Игорь Додон.Также депутаты планируют учредить Специальную комиссию по отбору кандидатов в члены Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.Пленарное заседание начнется в 11.00.

https://ru.sputnik.md/20211018/igor-dodon-parlament-45668953.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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