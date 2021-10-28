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https://ru.sputnik.md/20211028/zasedanie-parlament-moldova-45956324.html
Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке
Парламент Молдовы соберется на заседание, где рассмотрит ряд законопроектов
2021-10-28T07:30+0300
2021-10-28T07:30+0300
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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 28 октября, в 11.00. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа после заседания постоянного бюро.Депутаты внесут в окончательном чтении поправки в Закон о региональном развитии, в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ратифицирует Соглашение о внесении изменений в Договор о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития по строительству и реабилитации дорог.В первом чтении будет рассмотрено несколько законопроектов, в том числе закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, проект ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. А также проект механизма оценки инвестиций, затрагивающих вопросы государственной безопасности.Парламентарии также рассмотрят проект решения об отставке депутата. Ранее о намерении уйти в отставку с поста депутата заявил глава ПСРМ Игорь Додон.Также депутаты планируют учредить Специальную комиссию по отбору кандидатов в члены Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.Пленарное заседание начнется в 11.00.
https://ru.sputnik.md/20211018/igor-dodon-parlament-45668953.html
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Евгений Чебан
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заседание парламента, парламент, в молдове, молдова

Заседание парламента Молдовы состоится в четверг: что в повестке

07:30 28.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaЗаседание парламента Молдовы
Заседание парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В ходе заседания в четверг парламент рассмотрит заявление об отставке одного из депутатов.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Пленарное заседание парламента состоится в четверг, 28 октября, в 11.00. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа после заседания постоянного бюро.
Депутаты внесут в окончательном чтении поправки в Закон о региональном развитии, в Закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ратифицирует Соглашение о внесении изменений в Договор о займе между Республикой Молдова и Европейским банком реконструкции и развития по строительству и реабилитации дорог.
В первом чтении будет рассмотрено несколько законопроектов, в том числе закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков перед пассажирами, проект ратификации Соглашения о стратегическом партнерстве, торговле и сотрудничестве между Республикой Молдова и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. А также проект механизма оценки инвестиций, затрагивающих вопросы государственной безопасности.
Парламентарии также рассмотрят проект решения об отставке депутата. Ранее о намерении уйти в отставку с поста депутата заявил глава ПСРМ Игорь Додон.
Игорь Додон в парламенте - Sputnik Молдова, 1920, 18.10.2021
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18 октября, 15:36
Также депутаты планируют учредить Специальную комиссию по отбору кандидатов в члены Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.
Пленарное заседание начнется в 11.00.
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