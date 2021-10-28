МИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии
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В МИД России призвали ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с преследованием журналистов в Латвии и потребовали отчета по этому вопросу.
КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что официальная Рига не желает отказываться от политизированного курса в отношении русскоязычных СМИ в стране. Заявление прозвучало на брифинге, прошедшем в четверг, 28 октября.
"Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса о сегрегации СМИ на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства и от российских, и от русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию", – сказала Захарова на брифинге.
"Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса о сегрегации СМИ на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства и от российских, и от русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию", – сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что подобными действиями Латвия превращает все свои заявления о приверженности плюрализму, о свободе слова в пустые декларации.
"При этом далеко не в первый раз латвийские власти прикрываются искусственно притянутыми ссылками на есовские санкции с целью придать своему прямому, агрессивному наступлению на свободу прессы видимость легитимности", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Несмотря на то, что Москва неоднократно обращалась в профильные международные структуры по этому вопросу, никакой внятной и действенной реакции по-прежнему нет, отметила Захарова.
"Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя? Ведь там много людей работает… Хочется какой-то внятной реакции. На самом деле, если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета, и мы имеем на это право. Потому что происходящее в Латвии в частности является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о так называемых "своих", – сказала Захарова.
Напомним, ранее внештатным сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Латвийские силовики задержали шестерых человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Также у них конфисковали технику и средства связи. Позже журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, отпустили под подписку о невыезде.