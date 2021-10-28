https://ru.sputnik.md/20211028/zhurnalisty-sputnik-baltnews-latvia-45999089.html

МИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии

МИД РФ – о расследовании против журналистов Sputnik и Baltnews в Латвии

МИД России призвал ОБСЕ обратить внимание на ситуацию с преследованием журналистов в Латвии и потребовал отчета по этому вопросу

2021-10-28T23:33+0300

2021-10-28T23:33+0300

2021-10-28T23:33+0300

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КИШИНЕВ, 28 окт – Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что официальная Рига не желает отказываться от политизированного курса в отношении русскоязычных СМИ в стране. Заявление прозвучало на брифинге, прошедшем в четверг, 28 октября."Картина удручающая. Полностью игнорируя наши многочисленные призывы отказаться от деструктивного политизированного курса о сегрегации СМИ на лояльных и неугодных, прекратить практику зачистки своего информационного пространства и от российских, и от русскоязычных медиа, Рига упорно гнет свою линию", – сказала Захарова на брифинге. Она отметила, что подобными действиями Латвия превращает все свои заявления о приверженности плюрализму, о свободе слова в пустые декларации.Несмотря на то, что Москва неоднократно обращалась в профильные международные структуры по этому вопросу, никакой внятной и действенной реакции по-прежнему нет, отметила Захарова."Где ОБСЕ? Где специальный представитель по свободе слова, где институт, где специальный офис этого представителя? Ведь там много людей работает… Хочется какой-то внятной реакции. На самом деле, если раньше мы призывали дать реакцию, то теперь мы требуем отчета, и мы имеем на это право. Потому что происходящее в Латвии в частности является наглядным примером прочно укоренившейся на Западе практики двойных стандартов, когда грубое попрание фундаментальных свобод беззастенчиво замалчивается, если речь идет о так называемых "своих", – сказала Захарова.Напомним, ранее внештатным сотрудникам порталов Baltnews и Sputnik Латвия предъявили обвинения в нарушении режима санкций Евросоюза. Латвийские силовики задержали шестерых человек, включая бывшего главного редактора портала Baltnews Латвия Андрея Яковлева. Также у них конфисковали технику и средства связи. Позже журналистов, пишущих для Sputnik Латвия и Baltnews, отпустили под подписку о невыезде.

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в мире, обсе, латвия, мария захарова, мид рф