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https://ru.sputnik.md/20211029/bez-kontrakta-s-gazpromom-moldova-potratit-800-millionov-evro-na-import-gaza-46003516.html
Без контракта с "Газпромом" Молдова потратит 800 миллионов евро на импорт газа
Без контракта с "Газпромом" Молдова потратит 800 миллионов евро на импорт газа
Если Молдова не заключит контракт с "Газпромом", страна должна будет потратить порядка 800 миллионов евро на покупку природного газа у ЕС
2021-10-29T10:22+0300
2021-10-29T11:01+0300
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газ
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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В случае, если у Молдовы не получится заключить долгосрочный контракт с российским "Газпромом", страна должна будет потратить порядка 800 миллионов евро на покупку природного газа у альтернативных источник в ближайшие пять месяцев, передает РИА Новости. Для этого Молдове скорее всего потребуется помощь Европейского союза, заявила премьер-Молдовы Наталья Гаврилица в интервью Financial Times.Гаврилица отметила, что ближайшие две-три недели сыграют ключевую роль. "В эти следующие несколько недель друзья Молдовы должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", - считает премьер-министр.Также политик подчеркнула, что Молдова не хочет выбирать между дешевым газом от России и близкими отношениями с ЕС.По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", - пишет издание.При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдове предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений". "Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", - заявила она.Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) выделит Молдове 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом.Наталья Гаврилица находится в Брюсселе вместе с молдавской делегацией в связи с проведением 28 октября шестого заседания Совета ассоциации Евросоюз-Молдова.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом".Она также отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
https://ru.sputnik.md/20211027/es-moldova-60-millionov-evro-45953757.html
https://ru.sputnik.md/20211029/spynu-peregovory-s-gazpromom-v-sankt-peterburge-prodolzhayutsya-46001134.html
https://ru.sputnik.md/20211028/sandu-vizit-russia-45991676.html
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молдова, газпром, газ

Без контракта с "Газпромом" Молдова потратит 800 миллионов евро на импорт газа

10:22 29.10.2021 (обновлено: 11:01 29.10.2021)
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкGazprom
Gazprom - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Ближайшие несколько недель станут решающими для определения путей выхода Молдовы из газового кризиса.
КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В случае, если у Молдовы не получится заключить долгосрочный контракт с российским "Газпромом", страна должна будет потратить порядка 800 миллионов евро на покупку природного газа у альтернативных источник в ближайшие пять месяцев, передает РИА Новости. Для этого Молдове скорее всего потребуется помощь Европейского союза, заявила премьер-Молдовы Наталья Гаврилица в интервью Financial Times.

В эти четыре-пять месяцев ЕС должен ясно дать понять, что поддерживает Молдову... Молдове нужны совсем небольшие объемы... Надеемся, что можем рассчитывать на продолжительную поддержку

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
Премьер-министр Молдовы
Гаврилица отметила, что ближайшие две-три недели сыграют ключевую роль. "В эти следующие несколько недель друзья Молдовы должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", - считает премьер-министр.
Также политик подчеркнула, что Молдова не хочет выбирать между дешевым газом от России и близкими отношениями с ЕС.
По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", - пишет издание.

При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдове предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений". "Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", - заявила она.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) выделит Молдове 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом.
Наталья Гаврилица находится в Брюсселе вместе с молдавской делегацией в связи с проведением 28 октября шестого заседания Совета ассоциации Евросоюз-Молдова.
Газовая плита - Sputnik Молдова, 1920, 27.10.2021
Общество
ЕС может выделить Молдове 60 миллионов евро в качестве помощи в газовом кризисе
27 октября, 18:24

Ситуация с газом в Молдове

Действие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.
Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).
Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом".
Она также отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.
Андрей Спыну и Вадим Чебан на переговорах с председателем Газпрома - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
Спыну: переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге продолжаются
08:58

ЧП в Молдове

Парламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.
По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.
Брифинг Майи Санду по итогам заседания Совета безопасности - Sputnik Молдова, 1920, 28.10.2021
Санду рассказала, при каких условиях она совершит визит в Россию
Вчера, 18:22
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