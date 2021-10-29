https://ru.sputnik.md/20211029/bez-kontrakta-s-gazpromom-moldova-potratit-800-millionov-evro-na-import-gaza-46003516.html

Без контракта с "Газпромом" Молдова потратит 800 миллионов евро на импорт газа

Без контракта с "Газпромом" Молдова потратит 800 миллионов евро на импорт газа

Если Молдова не заключит контракт с "Газпромом", страна должна будет потратить порядка 800 миллионов евро на покупку природного газа у ЕС

2021-10-29T10:22+0300

2021-10-29T10:22+0300

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молдова

газпром

газ

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КИШИНЕВ, 29 окт - Sputnik. В случае, если у Молдовы не получится заключить долгосрочный контракт с российским "Газпромом", страна должна будет потратить порядка 800 миллионов евро на покупку природного газа у альтернативных источник в ближайшие пять месяцев, передает РИА Новости. Для этого Молдове скорее всего потребуется помощь Европейского союза, заявила премьер-Молдовы Наталья Гаврилица в интервью Financial Times.Гаврилица отметила, что ближайшие две-три недели сыграют ключевую роль. "В эти следующие несколько недель друзья Молдовы должны принять меры... иначе стране будет тяжело в политическом, социальном и экономическом плане", - считает премьер-министр.Также политик подчеркнула, что Молдова не хочет выбирать между дешевым газом от России и близкими отношениями с ЕС.По ее словам, она "предпочла бы не быть в таком положении", в котором пришлось бы выбирать между более дешевым газом и близкими отношениями с Брюсселем", - пишет издание.При этом Гаврилица отказалась комментировать, поступали ли Молдове предложения от европейских компаний по закупке газа по цене ниже рыночной в качестве альтернативы предложению "Газпрома". По словам политика, "нет простых решений". "Мы ищем долгосрочный контракт, такую цену, которая поможет нам преодолеть нынешнее ценовое отклонение. Мы обсуждаем различные варианты с европейскими партнерами", - заявила она.Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) выделит Молдове 60 миллионов евро для борьбы с газовым кризисом.Наталья Гаврилица находится в Брюсселе вместе с молдавской делегацией в связи с проведением 28 октября шестого заседания Совета ассоциации Евросоюз-Молдова.Ситуация с газом в МолдовеДействие контракта между АО "Молдовагаз" и "Газпромом" истекло 30 сентября и было продлено на месяц. Согласно положениям о его продлении, Молдова будет закупать газ по 790 долларов за тысячу кубометров, что ниже цены, по которой он идет в Европу.Россия на прошедших 21-22 октября в Москве переговорах "предложила Молдове справедливую рыночную цену газа с дополнительной скидкой в 25%" с условием возврата в течение трех лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Молдовы за поставленный газ в объеме около 700 миллионов долларов (без учета Приднестровья).Президент Молдовы Майя Санду на брифинге в четверг заявила, что власти страны рассчитывают на заключение выгодного долгосрочного контракта с "Газпромом".Она также отметила, что власти Молдовы делают все возможное, чтобы обеспечить лучшие условия покупки газа.ЧП в МолдовеПарламент Молдовы 22 октября проголосовал за введение чрезвычайного положения в стране для обеспечения энергетической безопасности. ЧП действует 30 дней – до 20 ноября.По словам премьера Молдовы Натальи Гаврилицы, данная мера необходима, чтобы отступить от определенных процедур и законов, например, чтобы выделить деньги из бюджета компании Energocom и в дальнейшем обеспечить закупку газа из альтернативных источников.

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